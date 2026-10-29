视频：防空部队仅用一枚“鹰”式防空导弹摧毁了两枚俄罗斯“卡利布”导弹

“中央”航空司令部防空部队仅使用一枚MIM-23“鹰”式防空导弹，便一举击落了两枚俄罗斯3M14“口径”巡航导弹。 通过高空导弹系统的瞄准系统，视频记录下了击中敌方目标的瞬间。

在公布的视频中，可以看到两枚俄罗斯“口径”巡航导弹依次飞来。

乌克兰军方击中了第一枚领航导弹，随后发生的强烈爆炸引发了紧随其后的第二枚导弹的引爆。

画面中记录下了一道耀眼的闪光，随后视野中出现了数个火球。

由此可见，乌克兰防空部队仅通过一次MIM-23“鹰”式防空导弹系统的发射，便一举摧毁了两枚俄罗斯空中目标。

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击落导弹的瞬间视频已在网络上公开。

值得一提的是，“拉瓦”无人机系统团的官兵执行了一次作战后勤任务，期间地面机器人系统由人工智能操控。据军方声明，这是全球首次在实战环境中应用此类技术。 该机器人平台自主完成了长达20公里的几乎全部路线，这表明可以减少操作员在前线直接操控装备的参与度。

一架乌克兰重型无人机将装有地雷的地面机器人系统运送到了俄军后方。

乌克兰展示了一款可发射FPV的地面无人机。

乌克兰首次使用重型无人机将机器人运送至敌军后方。

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