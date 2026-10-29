Відео: бійці ППО знищили два російські Калібри однією ракетою ЗРК Hawk
Воїни протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищили одразу дві російські крилаті ракети 3М14 «Калібр», використавши лише одну зенітну керовану ракету комплексу MIM-23 Hawk. Момент ураження ворожих цілей зафіксували на відео через прицільну систему зенітного ракетного комплексу.
На оприлюдненому відеозаписі видно, як дві російські крилаті ракети «Калібр» летять одна за одною.
Українські військові влучили в першу, ведучу ракету, після чого потужний вибух спричинив детонацію другої, яка рухалася позаду.
На кадрах зафіксовано яскравий спалах, після якого в полі зору з’являються кілька вогняних об’єктів.
Таким чином, одним пуском зенітної керованої ракети комплексу MIM-23 Hawk українські захисники знищили одразу дві російські повітряні цілі.
Відео моменту ураження ракет оприлюднили в мережі.
Нагадаємо, бійці полку безпілотних систем «Лава» провели бойову логістичну місію, під час якої наземним роботизованим комплексом керував штучний інтелект. За заявою військових, це перший у світі випадок такого застосування технології в бойових умовах. Роботизована платформа самостійно подолала майже весь маршрут завдовжки 20 кілометрів, що демонструє можливість зменшити безпосередню участь оператора в керуванні технікою на фронті.
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