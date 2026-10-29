Відео: бійці ППО знищили два російські Калібри однією ракетою ЗРК Hawk

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Воїни протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищили одразу дві російські крилаті ракети 3М14 «Калібр», використавши лише одну зенітну керовану ракету комплексу MIM-23 Hawk. Момент ураження ворожих цілей зафіксували на відео через прицільну систему зенітного ракетного комплексу.

На оприлюдненому відеозаписі видно, як дві російські крилаті ракети «Калібр» летять одна за одною.

Українські військові влучили в першу, ведучу ракету, після чого потужний вибух спричинив детонацію другої, яка рухалася позаду.

На кадрах зафіксовано яскравий спалах, після якого в полі зору з’являються кілька вогняних об’єктів.

Таким чином, одним пуском зенітної керованої ракети комплексу MIM-23 Hawk українські захисники знищили одразу дві російські повітряні цілі.

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Відео моменту ураження ракет оприлюднили в мережі.

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