Straty spowodowane ostatnimi ostrzałami ze strony Rosji sięgają prawie 8 miliardów dolarów — Korecki

Premierzy Ukrainy i Estonii, Serhij Korecki i Kristen Michal, uzgodnili wspólną wizję Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy (URC-2027), która ma się odbyć w styczniu w Tallinie. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z nadchodzącą zimą, planują poświęcić szczególną uwagę stabilności Ukrainy oraz praktycznej pomocy ze strony partnerów międzynarodowych.

„Odbyłem rozmowę telefoniczną z premierem Estonii Kristenem Michalem <…> Uzgodniliśmy wspólne podejście i wizję dotyczącą Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w styczniu w Tallinie. Biorąc pod uwagę sytuację i wyzwania tej zimy, uważamy za ważne, aby konferencja URC-2027 poświęciła szczególną uwagę kwestiom odporności Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

Podczas rozmowy Serhij Korecki poinformował swojego estońskiego kolegę o skutkach codziennych rosyjskich ataków na system energetyczny, gospodarkę, łączność i infrastrukturę krytyczną Ukrainy.

Straty spowodowane rosyjskimi atakami sięgają prawie 8 mld dolarów, a z powodu wyrządzonych szkód państwo traci również dochody podatkowe.

Według Koreckiego konferencja ma przynieść konkretne rezultaty – praktyczną pomoc dla Ukrainy oraz wspólne wsparcie partnerów już teraz, zwłaszcza w przededniu trudnego okresu zimowego.

Osobno szefowie rządów omówili rozwój stosunków dwustronnych oraz poparcie Estonii dla kursu Ukrainy na integrację z Unią Europejską.

Wśród kluczowych tematów rozmów znalazły się energetyka, sektor kolejowy oraz dostawy lokomotyw. Strony poświęciły również uwagę finansowaniu potrzeb Ukrainy w przyszłym roku.

Konferencja URC-2027 w Tallinie ma stać się platformą do koordynacji międzynarodowego wsparcia oraz poszukiwania praktycznych rozwiązań na rzecz odbudowy i wzmocnienia odporności Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków.

Informację tę przekazał premier Ukrainy Siergiej Korecki na Telegramie.

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