Ущерб от последних обстрелов со стороны России составляет почти 8 миллиардов долларов, — Корецкий

Премьер-министры Украины и Эстонии Сергей Корецкий и Кристен Михал согласовали общее видение Конференции по восстановлению Украины (URC-2027), которая должна состояться в январе в Таллинне. Учитывая вызовы предстоящей зимы, особое внимание планируется уделить устойчивости Украины и практической помощи со стороны международных партнеров.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом <…> Согласовали общий подход и видение в отношении Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в январе в Таллинне. Учитывая ситуацию и вызовы этой зимы, считаем важным, чтобы URC-2027 уделила особое внимание вопросам устойчивости Украины», — говорится в сообщении.

В ходе беседы Сергей Корецкий проинформировал эстонского коллегу о последствиях ежедневных российских ударов по энергетической системе, экономике, связи и критической инфраструктуре Украины.

Ущерб от российских атак достигает почти 8 млрд долларов, а из-за нанесенного ущерба государство также недополучает налоговые поступления.

По словам Корецкого, конференция должна обеспечить конкретный результат — практическую помощь Украине и консолидированную поддержку партнеров уже сейчас, в частности в преддверии сложного зимнего периода.

Отдельно главы правительств обсудили развитие двусторонних отношений и поддержку Эстонией евроинтеграционного курса Украины.

Среди ключевых тем беседы были энергетика, железнодорожная отрасль и поставки локомотивов. Также стороны уделили внимание финансированию потребностей Украины на следующий год.

Конференция URC-2027 в Таллинне должна стать площадкой для координации международной поддержки и поиска практических решений для восстановления и укрепления устойчивости Украины в условиях российских атак.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

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