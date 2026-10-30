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В Киевской области в результате атак российских дронов зафиксированы повреждения в четырёх районах

UA NEWS 30 Октября 2026 11:00
В Киевской области в результате атак российских дронов зафиксированы повреждения в четырёх районах

В течение суток 29 октября российская армия нанесла удары беспилотниками по Киевской области. Последствия вражеских ударов были зафиксированы на территории четырёх районов области.

В частности, в Вышгородском районе в результате вражеского удара были повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание.

В Обуховском районе были повреждены три частных жилых дома, хозяйственное здание и объект инфраструктуры.

В Бориспольском районе в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, в Броварском районе — частный дом.

По данным ОВА, погибших и пострадавших нет.

Об этом областная военная администрация сообщила в Telegram.

Россия атаковала Киев ракетами, есть погибший и повреждения.

В пятницу утром 30 октября в Оболонском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника. 

Россия — государство-агрессор — нанесла очередной удар баллистическими ракетами по Киеву, Украина. В Дарницком районе произошло попадание в складское здание, в результате чего возник пожар. Перед этим в разных районах столицы прогремело чуть более шести взрывов.

В Днепровском районе Киева после ракетной атаки загорелись обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме. 

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