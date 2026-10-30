W ciągu doby 29 października armia rosyjska zaatakowała obwód kijowski za pomocą dronów. Skutki wrogich ataków odnotowano na terenie czterech powiatów tego regionu.

W szczególności w rejonie Wyshhorod w wyniku wrogiego ataku uszkodzeniu uległy prywatny dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

W rejonie Obuchowskim uszkodzono trzy prywatne domy mieszkalne, budynek gospodarczy oraz obiekt infrastruktury.

W rejonie Boryspola w wyniku ataku wroga uszkodzony został obiekt infrastruktury, a w rejonie Browarskim – prywatny dom.

Według danych administracji obwodowej nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Informację tę regionalna administracja wojskowa podała na Telegramie.

Rosja zaatakowała Kijów rakietami, jest jedna ofiara śmiertelna i zniszczenia.

W piątek rano, 30 października, w dzielnicy Obolon w Kijowie spadły fragmenty wrogiego drona.

Rosja – państwo agresor – przeprowadziła kolejny atak rakietami balistycznymi na Kijów na Ukrainie. W dzielnicy Darnytska doszło do trafienia w budynek magazynowy, w wyniku czego wybuchł pożar. Wcześniej w różnych dzielnicach stolicy rozległo się nieco ponad sześć wybuchów.

W dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie po ataku rakietowym zapaliły się szczątki rakiety na podwórzu jednego z kompleksów mieszkaniowych. Pod innym adresem fala uderzeniowa wybiła okna w budynku mieszkalnym.

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