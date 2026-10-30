Россия может усилить обстрелы Херсона после гуманитарной миссии в Олешках

Опасности высадки российского десанта в Херсоне пока нет, однако после проведения гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Россия может усилить удары по городу. В частности, оккупанты способны перебросить в Олешки дополнительную артиллерию, беспилотники и операторов БПЛА.

По словам Павла Нарожного, на временно оккупированной территории вдоль Днепра вблизи Херсона расположены небольшие села, большинство из которых разрушены. Также в этом районе находится Олешковская пустыня.

Из-за этого мест, где российские военные могли бы скрыть значительное количество личного состава и техники, немного.

«Для того, чтобы скрыть большое количество людей и техники, там практически ничего нет. Единственное место, где можно организовать такую военную базу, — это Олешки, и именно там в большом количестве находятся российские военные и наши мирные жители, которым россияне не помогали выжить. Олешки использовались как военная база», — сказал Нарожный.

Он также напомнил, что во время режима тишины жители Херсона получили возможность свободно передвигаться по городу. По его словам, такой ситуации давно не было, поскольку ранее российские военные устраивали так называемые «человеческие сафари», в частности запуская беспилотники на гражданских.

Павел Нарожный считает, что организовать наступление на Херсон российским войскам практически невозможно, ведь для этого им пришлось бы форсировать Днепр.

«Наступление на Херсон организовать практически невозможно, потому что россиянам нужно перейти реку, чтобы наступать. А значительно усилить удары по Херсону они могут, подтянув артиллерию. Могут завезти большое количество дронов, операторов. Это реально. Я не думаю, что форсирование Днепра состоится, ведь для такой масштабной операции нужны сотни тысяч личного состава», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для проведения такой операции россиянам сначала пришлось бы перебросить подразделение на берег, контролируемый ВСУ, и закрепиться там. После этого оккупантам нужно было бы построить мост, чтобы переправлять подкрепление.

Однако, как отметил Нарожный, сделать это под украинскими обстрелами российским войскам будет невозможно.

Военный эксперт обратил внимание на другую опасность, связанную с гуманитарной миссией. По его мнению, Россия может использовать её для переброски в Олешки дополнительных воинских подразделений и техники.

«Для Херсона опасность заключается в том, что под прикрытием этой гуманитарной миссии россияне могут завезти в Олешки дополнительную технику и свои подразделения, чтобы усилить обстрелы города», — сказал Нарожный.

Таким образом, по оценке эксперта, основной риск для Херсона заключается не в высадке российского десанта, а в возможном усилении артиллерийских и дронных атак после гуманитарной миссии в Олешках.

Об этом в эфире Radio NV заявил основатель благотворительной организации «Реактивная почта», военный эксперт Павел Нарожный.

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области готовятся к гуманитарной миссии: для местных жителей организовали доставку помощи, а также предусмотрели возможность выезда гражданского населения. Всего подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи для маломобильных людей.

Первая леди США Мелания Трамп пока не планирует поездку во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. В то же время её команда не исключает такого визита в будущем, если это позволит ситуация с безопасностью и график супруги американского президента.

В временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.

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