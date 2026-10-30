目前，赫尔松尚无俄罗斯空降部队登陆的风险，但在临时被占领的奥列什基完成人道主义行动后，俄罗斯可能会加强对该市的打击。 特别是，占领军有能力向奥列什基增派额外火炮、无人机及无人机操作员。

据帕维尔·纳罗日尼称，在赫尔松附近第聂伯河沿岸的临时被占领土上分布着一些小村庄，其中大多数已被摧毁。此外，该地区还有奥列什基荒漠。

因此，俄罗斯军队能够隐藏大量人员和装备的地方并不多。

“要隐藏大量人员和装备，那里实际上几乎没有任何地方。 唯一能建立此类军事基地的地方就是奥列什基，而正是在那里，聚集了大量俄军，以及那些未得到俄军救助的乌克兰平民。奥列什基曾被用作军事基地，”纳罗日尼表示。

他还指出，在停火期间，赫尔松居民得以在城内自由活动。 据他介绍，这种情况已久未出现，因为此前俄军曾组织所谓的“人类狩猎”，特别是向平民发射无人机。

帕维尔·纳罗日尼认为，俄军组织对赫尔松的进攻几乎是不现实的，因为为此他们必须强渡第聂伯河。

“对赫尔松发动进攻实际上是不现实的，因为俄军必须渡过河流才能发起进攻。但他们可以通过调集火炮来大幅加强对赫尔松的打击。他们可以运来大量无人机和操作员。这是可能的。 我不认为会发生强渡第聂伯河的情况，因为如此大规模的行动需要数十万兵力，”这位专家强调道。

据他介绍，要实施此类行动，俄军首先必须将部队调往乌克兰武装部队控制的河岸，并在那里站稳脚跟。之后，占领军还需要架设桥梁，以便运送增援部队。

然而，正如纳罗日尼所指出的，在乌克兰军队的炮火袭击下，俄军根本无法做到这一点。

这位军事专家还指出了与人道主义任务相关的另一项风险。他认为，俄罗斯可能会利用此次行动，向奥列什基增派军事部队和装备。

“对赫尔松而言，危险在于俄军可能借此人道主义任务之名，向奥列什基运送更多装备和部队，从而加强对该市的炮击，”纳罗日尼表示。

因此，据该专家评估，赫尔松面临的主要风险并非来自俄军空降部队的登陆，而在于奥列什基人道主义任务结束后，炮击和无人机袭击可能加剧。

慈善组织“反应邮政”的创始人、军事专家帕维尔·纳罗日尼在Radio NV的直播中发表了上述观点。

在赫尔松州暂时被占领的奥列什基，人们正在为人道主义行动做准备：为当地居民组织了救援物资的运送，同时也为平民撤离做好了安排。 目前共准备了25辆大巴（共750个座位）以及供行动不便者使用的救护车。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普目前暂无计划前往赫尔松州临时被占领的奥列什基。但她的团队并未排除未来进行此类访问的可能性，前提是安全形势允许且美国总统夫人的日程安排允许。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已全部完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团已抵达计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经由俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的地区。德国《图片报》援引乌克兰军方消息报道了这一威胁。 据他们评估，俄军在第聂伯河左岸的调动有所加剧，但目前尚无独立消息来源证实其正在准备发动进攻。

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