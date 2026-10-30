Obecnie nie ma zagrożenia, że rosyjskie oddziały desantowe wylądują w Chersoniu, jednak po przeprowadzeniu misji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach Rosja może zintensyfikować ataki na miasto. W szczególności okupanci są w stanie przetransportować do Oleszek dodatkową artylerię, drony oraz operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Według Pawła Narozhnego na tymczasowo okupowanym terytorium wzdłuż Dniepru w pobliżu Chersoniu znajdują się niewielkie wioski, z których większość jest zniszczona. W tym rejonie znajduje się również pustynia Oleszkiwska.

Z tego powodu jest niewiele miejsc, w których rosyjskie siły zbrojne mogłyby ukryć znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu.

„Aby ukryć dużą liczbę ludzi i sprzętu, praktycznie nie ma tam nic. Jedynym miejscem, gdzie można zorganizować taką bazę wojskową, są Oleszki, i właśnie tam przebywa duża liczba rosyjskich żołnierzy oraz naszych cywilów, którym Rosjanie nie pomogli przetrwać. Oleszki były wykorzystywane jako baza wojskowa” – powiedział Narozhnyj.

Przypomniał również, że podczas zawieszenia broni mieszkańcy Chersoniu mieli możliwość swobodnego poruszania się po mieście. Według niego taka sytuacja nie miała miejsca od dawna, ponieważ wcześniej rosyjscy żołnierze organizowali tak zwane „ludzkie safari”, w szczególności wysyłając drony na cywilów.

Pawło Narozhnyj uważa, że zorganizowanie ofensywy na Cherson przez wojska rosyjskie jest praktycznie niemożliwe, ponieważ w tym celu musieliby przekroczyć Dniepr.

„Zorganizowanie ofensywy na Cherson jest praktycznie niemożliwe, ponieważ Rosjanie musieliby przekroczyć rzekę, aby przeprowadzić atak. Mogą jednak znacznie wzmocnić ostrzał Chersonu, sprowadzając artylerię. Mogą sprowadzić dużą liczbę dronów i operatorów. To jest realne. Nie sądzę, aby doszło do przeprawy przez Dniepr, ponieważ do przeprowadzenia operacji na taką skalę potrzebne są setki tysięcy żołnierzy” – podkreślił ekspert.

Według niego, aby przeprowadzić taką operację, Rosjanie musieliby najpierw przetransportować oddział na brzeg kontrolowany przez Siły Zbrojne Ukrainy i umocnić się tam. Następnie okupanci musieliby zbudować most, aby przetransportować posiłki.

Jednak, jak zauważył Narozhnyj, rosyjskim wojskom nie udałoby się tego dokonać pod ostrzałem ukraińskim.

Ekspert wojskowy zwrócił uwagę na inne zagrożenie związane z misją humanitarną. Jego zdaniem Rosja może ją wykorzystać do przetransportowania do Oleszok dodatkowych oddziałów wojskowych i sprzętu.

„Dla Chersonu niebezpieczeństwo polega na tym, że pod przykrywką tej misji humanitarnej Rosjanie mogą sprowadzić do Oleszok dodatkowy sprzęt i swoje oddziały, aby zintensyfikować ostrzał miasta” – powiedział Narozhnyj.

Zatem, według oceny eksperta, główne zagrożenie dla Chersonu nie polega na desancie rosyjskim, ale na możliwym nasileniu ataków artyleryjskich i dronowych po zakończeniu misji humanitarnej w Oleszkach.

O tym w audycji Radio NV powiedział założyciel organizacji charytatywnej „Reaktywna poczta”, ekspert wojskowy Pawło Narozhnyj.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim trwają przygotowania do misji humanitarnej: dla lokalnych mieszkańców zorganizowano dostawę pomocy, a także przewidziano możliwość ewakuacji ludności cywilnej. W sumie przygotowano 25 autobusów na 750 miejsc oraz karetki pogotowia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pierwsza dama USA Melania Trump nie planuje obecnie podróży do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Jednocześnie jej zespół nie wyklucza takiej wizyty w przyszłości, o ile pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa oraz harmonogram obowiązków żony amerykańskiego prezydenta.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja, w skład której wchodzili przedstawiciele Ukrainy, USA i Rosji, przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszki.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Człowieka wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę niemożliwa ze względu na zaminowanie terenu.

Rosyjskie wojska mogą wykorzystać tymczasowe zawieszenie broni w okupowanych Oleszkach do przetransportowania sprzętu i żołnierzy bliżej Chersoniu. O takim zagrożeniu informuje niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na ukraińskich żołnierzy. Według ich ocen rosyjskie oddziały zintensyfikowały przemieszczanie się na lewym brzegu Dniepru, jednak na razie nie ma niezależnego potwierdzenia przygotowań do ofensywy.

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