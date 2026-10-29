乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基和爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔就定于明年1月在塔林举行的“乌克兰重建会议”（URC-2027）达成了共同愿景。 鉴于今冬将面临的挑战，双方计划特别关注乌克兰的韧性以及国际合作伙伴提供的实际援助。

“与爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔进行了电话交谈<…>就将于1月在塔林举行的乌克兰重建会议达成了共同方针和愿景。 鉴于今冬的局势和挑战，我们认为URC-2027应特别关注乌克兰的韧性问题，”声明中写道。

在会谈中，谢尔盖·科雷茨基向爱沙尼亚同行通报了俄罗斯对乌克兰能源系统、经济、通信及关键基础设施的每日袭击所造成的后果。

俄罗斯袭击造成的损失高达近80亿美元，此外，由于遭受的破坏，国家税收收入也因此减少。

科雷茨基表示，此次会议应取得具体成果——即立即向乌克兰提供实际援助，并凝聚合作伙伴的团结支持，尤其是在严峻的冬季来临之际。

此外，两国政府首脑还就双边关系的发展以及爱沙尼亚对乌克兰欧洲一体化进程的支持进行了讨论。

会谈的关键议题包括能源、铁路行业以及机车供应。此外，双方还关注了明年乌克兰资金需求的筹措问题。

将在塔林举行的URC-2027会议应成为协调国际支持、寻求切实可行的解决方案的平台，以在俄罗斯袭击的背景下恢复和增强乌克兰的韧性。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基在Telegram上通报了这一消息。

10月29日上午，俄军再次出动攻击型无人机对哈尔科夫发动袭击。据哈尔科夫州军事行政长官奥列格·西涅古博夫称，此次袭击造成一人受伤。

此前，俄罗斯曾在夜间袭击了哈尔科夫的一所教育机构。

需要指出的是，在苏梅州，有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤。

在第聂伯市，一家企业因俄罗斯袭击而起火。

占领军袭击了罗夫诺州的一家民用企业，造成一人死亡。

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