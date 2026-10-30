В Житомире мужчину подозревают в незаконном присвоении земли стоимостью более 2 млн грн

В Житомире 36-летнему местному жителю было предъявлено подозрение в незаконном завладении коммунальным земельным участком стоимостью более 2,18 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, мужчина мог использовать поддельные документы, чтобы присвоить землю площадью 1,35 га.

Этот участок в 2012 году городской совет передал в аренду одному из житомирских предприятий. Однако в 2015 году договор был расторгнут в связи с прекращением деятельности предприятия.

Следствие установило, что в декабре 2022 года подозреваемый организовал изготовление поддельных документов. В них указывалось, что на земельном участке якобы расположены объекты недвижимости, принадлежащие ему.

Мужчине инкриминируются подделка и использование официальных документов по предварительному сговору группой лиц, мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем. Квалификация правонарушений — ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Житомирской областной прокуратуры.

С целью сокрытия своих незаконных действий подозреваемый создал общество и внес несуществующие объекты недвижимости в его уставный капитал. Такая схема позволила выкупить в феврале 2024 года земельный участок без проведения земельных торгов.

Завладев землей, мужчина легализовал незаконно полученное имущество, передав его в ипотеку банку для обеспечения кредита на 6 млн грн.

Таким образом подозреваемый придал имуществу вид законно приобретенного и затруднил его возвращение в собственность территориальной общины.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Житомирской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Житомирской области. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура. В Соломенском районе Киева пытались незаконно присвоить землю на сумму почти 15 млн грн. В Хмельницкой области адвокат и двое должностных лиц незаконно присвоили коммунальные земли. В Киеве будут судить участников земельной аферы на сумму свыше 22 млн грн. В Житомирской области преступники присвоили почти сотню гектаров земли.

Читай нас в