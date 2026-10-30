W Żytomierzu 36-letniemu mieszkańcowi miasta postawiono zarzuty nielegalnego przywłaszczenia się działki komunalnej o wartości ponad 2,18 mln hrywien oraz legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna mógł posłużyć się sfałszowanymi dokumentami, aby przywłaszczyć sobie działkę o powierzchni 1,35 ha.

W 2012 roku rada miejska przekazała tę działkę w dzierżawę jednemu z przedsiębiorstw w Żytomierzu. Jednak w 2015 roku umowa została rozwiązana z powodu zaprzestania działalności przez to przedsiębiorstwo.

Śledztwo wykazało, że w grudniu 2022 roku podejrzany zorganizował sporządzenie sfałszowanych dokumentów. W dokumentach tych wskazano, że na działce rzekomo znajdują się nieruchomości należące do niego.

Mężczyźnie zarzuca się fałszowanie i wykorzystywanie dokumentów urzędowych w ramach wcześniejszego zmowy grupy osób, oszukańcze przywłaszczenie mienia na szczególnie dużą skalę oraz legalizację mienia uzyskanego w sposób przestępczy. Kwalifikacja przestępstw – ust. 3 i 4 art. 358, ust. 5 art. 190 oraz ust. 1 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy.

Kierownictwo procesowe w sprawie sprawują prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Żytomierzu.

W celu ukrycia swoich nielegalnych działań podejrzany założył spółkę i wniósł do jej kapitału zakładowego nieistniejące nieruchomości. Taki schemat pozwolił mu na wykupienie w lutym 2024 r. działki bez przeprowadzania przetargu na grunt.

Po przejęciu gruntu mężczyzna zalegalizował nielegalnie uzyskane mienie, przekazując je bankowi w zastaw hipoteczny w celu zabezpieczenia kredytu w wysokości 6 mln hrywien.

W ten sposób podejrzany nadał mieniu pozory legalnego pochodzenia i utrudnił jego zwrot do własności gminy.

Dochodzenie przedprocesowe prowadzą śledczy Wydziału Śledczego Głównego Zarządu Policji w obwodzie żytomierskim przy wsparciu operacyjnym Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie żytomierskim. Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Żytomierzu. W dzielnicy Solomjanska w Kijowie próbowano bezprawnie przywłaszczyć grunt o wartości prawie 15 mln hrywien. W obwodzie chmielnickim adwokat i dwóch urzędników bezprawnie przywłaszczyli sobie grunty komunalne. W Kijowie odbędzie się proces uczestników afery gruntowej o wartości ponad 22 mln hrywien. W obwodzie żytomierskim przestępcy przywłaszczyli sobie prawie sto hektarów ziemi.

Czytaj nas na