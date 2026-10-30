在日托米尔，一名男子涉嫌非法侵占价值超过200万格里夫纳的土地

在日托米尔，一名36岁的当地居民被指控涉嫌非法侵占价值超过218万格里夫纳的公共用地，以及洗钱。 据调查显示，该男子可能利用伪造文件侵占了面积为1.35公顷的土地。

该地块于2012年由市议会租给了一家日托米尔企业。然而，由于该企业于2015年停止运营，租赁合同被解除。

调查查明，2022年12月，该嫌疑人组织制作了伪造文件。文件中声称，该地块上设有属于他的不动产。

该男子被指控犯有预谋团伙伪造和使用公文、特别重大规模的诈骗罪以及洗钱罪。 上述违法行为的定性依据为《乌克兰刑法典》第358条第3、4款、第190条第5款及第209条第1款。

该案的诉讼程序由日托米尔州检察院的检察官负责指导。

为掩盖其非法行为，嫌疑人成立了一家公司，并将不存在的房地产纳入其注册资本。通过这种手段，该男子于2024年2月在未进行土地拍卖的情况下购得了一块土地。

在取得土地所有权后，该男子将非法获得的财产合法化，将其抵押给银行以担保600万格里夫纳的贷款。

通过这种方式，嫌疑人使该财产看似合法取得，并阻碍了其归还给地方社区。

此案的庭前调查由日托米尔州警察总局调查局负责，并在日托米尔州安全局行动部门的配合下进行。 此消息由日托米尔州检察院发布。 在基辅索洛缅区，有人企图非法侵占价值近1500万格里夫纳的土地。 在赫梅利尼茨基州，一名律师和两名官员非法侵占了公共用地。 基辅将对涉案金额超过2200万格里夫纳的土地诈骗案参与者进行审判。 在日托米尔州，犯罪分子侵占了近100公顷土地。

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