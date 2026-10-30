150 дней на передовой, ранение и бой с диверсантами: история нацгвардейца Михаила Рудя

Солдат 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины Михаил Рудь провёл 150 дней на передовых позициях вблизи Родинского под Покровском. За это время он пережил вражеские атаки дронов, сложную ротацию, артиллерийские обстрелы, ранение и бой с диверсионной группой противника. Военный выжил и вернулся к своим, выполнив обещание, данное жене.

В конце января бойцы Национальной гвардии отправились на позиции вблизи Родинского. Дорога к ним составляла более 15 километров и проходила под постоянным контролем российских беспилотников.

Из-за сильного мороза и ветра военным приходилось преодолевать сложный маршрут, двигаясь максимально осторожно. Однако недалеко от населенного пункта россияне заметили группу нацгвардейцев и подняли в небо ударные дроны.

Военным удалось укрыться среди руин бывшей станции технического обслуживания. Несмотря на это, российские FPV-дроны продолжали атаковать укрытие.

Во время обстрела Михаил Рудь получил легкое осколочное ранение левой кисти, но продолжил выполнять боевую задачу.

Позиция национальной гвардии была одной из передовых, а российские военные не знали о её существовании. Это позволило украинским защитникам воспользоваться фактором неожиданности: уже на следующий день они ликвидировали группу российских штурмовиков, которые планировали продвинуться вглубь украинской обороны.

После этого для бойцов начались пять месяцев обороны.

Михаил Рудь занял позицию 26 января. По его словам, он старался поддерживать боевой дух военных из других подразделений, которые прибывали на позиции.

«Я прибыл 26 января, потом как-то пытался подбодрить ребят из других подразделений, которые прибывали на позиции. Хотел их морально поддержать, когда было тяжело. Я верил в силу своего слова, потому что обещал вернуться домой живым. Ежедневно молился. Очень сильно помогали голосовые сообщения от жены, которые транслировали по радиостанции. И эти сообщения из дома где-то на подсознательном уровне придавали мне сил, я знал, что пройду этот нелегкий путь», — рассказывает нацгвардеец 2-й Галицкой бригады.

В июне Михаил пережил очередное испытание. Однажды утром группа российских штурмовиков незаметно приблизилась к позициям украинских защитников. Нацгвардейцы подпустили противника почти вплотную, после чего завязался стрелковый бой.

Одновременно российские минометы начали обстреливать позицию защитников. Хижина, в которой находились военные, быстро превратилась в руины и пепел.

«В какой-то момент я почувствовал очень сильный удар по лицу. Потерял сознание и упал в подвал. Остальные тоже заскочили туда. Повезло, что нас просто засыпало сверху. Мы откапывались три дня. А потом была эвакуация. Долгая и тяжелая», — вспоминает Михаил.

Путь к украинским позициям зависел от погодных условий и времени суток, ведь за линией фронта постоянно следили российские беспилотники.

В одной из лесополос недалеко от Родинского Михаил снова столкнулся с противником. Диверсионная группа неожиданно вышла прямо к его укрытию.

Нацгвардеец первым заметил врага, открыл огонь и ликвидировал угрозу.

Когда стемнело, военный продолжил движение к своим. На тот момент продолжался уже 11-й день выхода. Во время прохождения очередной лесополосы Михаил подорвался на мине. Взрыв повредил правую ногу.

Несмотря на ранение, мужчина самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил движение.

«После ранения мне пришлось преодолеть примерно 20 километров. И вот, с помощью обезболивающего и желания вернуться домой, я добрался до точки эвакуации. Еще и в шутку предложил водителю самому сесть за руль», — вспоминает несгибаемый гвардеец.

Сейчас Михаил Рудь проходит лечение и готовится к дальнейшей реабилитации.

Военный выполнил обещание, данное жене, — вернуться домой живым. Его история напоминает о том, насколько важны для защитников в самых сложных обстоятельствах становятся поддержка родных, голоса близких и вера в собственные силы.

Об этом сообщает Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины.

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