乌克兰国民卫队第2加利西亚旅士兵米哈伊洛·鲁德在波克罗夫斯克附近的罗丁斯基前线阵地坚守了150天。 在此期间，他经历了敌方无人机袭击、艰难的轮换、炮火轰击、负伤以及与敌方破坏小组的交火。这位军人幸存下来并回到了战友身边，兑现了他对妻子的承诺。

1月底，国民卫队士兵们前往罗丁斯基附近的阵地。通往该阵地的路程超过15公里，沿途始终处于俄罗斯无人机的监控之下。

由于严寒和强风，士兵们不得不以最谨慎的方式行进，艰难地穿越这条险峻的路线。然而，在靠近该居民点附近，俄军发现了这支国民警卫队小队，并出动了攻击型无人机。

士兵们设法藏身于一座废弃维修站的废墟中。尽管如此，俄军的FPV无人机仍持续对掩体发动攻击。

在炮击中，米哈伊洛·鲁德的左手掌受到轻微弹片伤，但他仍继续执行战斗任务。

国民卫队的阵地是前线阵地之一，而俄军对此一无所知。 这使乌克兰守军得以利用出其不意的优势：次日，他们便消灭了一支计划向乌克兰防线深处推进的俄罗斯突击队。

此后，战士们开始了为期五个月的防御战。

米哈伊洛·鲁德于1月26日抵达该阵地。据他所述，他当时试图提振陆续抵达该阵地的其他部队官兵的士气。

“我1月26日抵达阵地，之后还设法鼓励那些陆续抵达阵地的其他部队战友。在艰难时刻，我想在精神上支持他们。 我相信自己话语的力量，因为我曾承诺要活着回家。我每天都在祈祷。妻子通过无线电台发来的语音消息给了我极大的帮助。 “这些来自家乡的消息在潜意识层面给了我力量，我知道自己一定能走过这段艰难的道路，”第2加利西亚旅的一名国民卫队队员说道。

6月，米哈伊洛又经历了一次考验。某天清晨，一队俄罗斯突击队员悄无声息地逼近了乌克兰守军的阵地。国民卫队士兵放任敌人逼近至近在咫尺，随后爆发了枪战。

与此同时，俄军迫击炮开始向守军阵地开火。士兵们所在的木屋转眼间便化作了废墟和焦土。

“某一刻，我感到脸部遭到了一记猛烈的重击。 我当场昏迷，跌进了地下室。其他人也冲了进去。幸运的是，我们只是被上面的瓦砾掩埋了。我们花了三天时间才从废墟中挖出来。随后进行了撤离。那是一段漫长而艰难的历程，”米哈伊洛回忆道。

前往乌克兰阵地的道路受天气条件和昼夜时段的影响，因为前线后方始终有俄罗斯无人机进行监视。

在罗丁斯基附近的一片林带中，米哈伊洛再次遭遇了敌人。一支破坏小组出其不意地直接出现在了他的掩体前。

这名国民卫队士兵最先发现敌人，随即开火并消除了威胁。

天黑后，这名军人继续向己方阵地行进。此时，他的撤离行动已持续了第11天。在穿越又一片林带时，米哈伊洛踩中了一枚地雷。爆炸导致他的右腿受伤。

尽管身负重伤，他仍自行进行了急救，并继续前行。

“受伤后，我不得不跋涉约20公里。就这样，靠着止痛药和想回家的渴望，我抵达了撤离点。 我还开玩笑地建议司机，让他自己来开车，”这位坚韧不拔的卫兵回忆道。

目前，米哈伊洛·鲁德正在接受治疗，并为后续的康复做准备。

这位军人兑现了对妻子的承诺——活着回家。他的故事让我们意识到，在最艰难的处境中，家人的支持、亲人的声音以及对自身能力的信念，对捍卫者来说是多么重要。

乌克兰国民卫队西部地区管理局报道了这一消息。

值得一提的是，来自特尔诺皮尔州斯科莫罗希村的安德烈·切维伦丘克在被俘四年后回到了家。这位乌克兰军人被俘时身负重伤。

来自尼古拉耶夫州的陆战队员叶夫根尼·乌伊马诺夫也从俄罗斯战俘营获释归来。

期待已久的交换：乌克兰从俄罗斯战俘营接回了270名乌克兰人。

需要指出的是，乌克兰和俄罗斯按照“270换270”的方案进行了战俘交换。

10月23日，乌克兰又从被占领土将7名平民接回政府控制区。其中包括一名90岁行动不便的妇女、一名患有重病的50岁乌克兰女性，以及一名年轻妇女和她的孩子。

此前，根据遗体遣返安排，已有252具遗体被送回乌克兰，据俄方称，这些遗体属于乌克兰军人。乌克兰相关机构代表通报了这一情况。

关注我们在