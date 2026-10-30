150 dni na froncie, rany i walka z sabotażystami: historia żołnierza Gwardii Narodowej Mykoły Rudzia

Żołnierz 2. Brygady Galickiej Gwardii Narodowej Ukrainy, Mykhailo Rud, spędził 150 dni na pozycjach frontowych w pobliżu Rodynskiego niedaleko Pokrowska. W tym czasie przeżył ataki wrogich dronów, trudną rotację, ostrzał artyleryjski, odniósł rany oraz stoczył walkę z grupą dywersyjną przeciwnika. Żołnierz przeżył i powrócił do swoich, dotrzymując obietnicy złożonej żonie.

Pod koniec stycznia żołnierze Gwardii Narodowej wyruszyli na pozycje w pobliżu Rodynskiego. Droga do nich wynosiła ponad 15 kilometrów i przebiegała pod stałą obserwacją rosyjskich dronów.

Z powodu silnego mrozu i wiatru żołnierze musieli pokonywać trudną trasę, poruszając się z najwyższą ostrożnością. Jednak w pobliżu miejscowości Rosjanie zauważyli grupę żołnierzy Gwardii Narodowej i wysłali w powietrze drony bojowe.

Żołnierzom udało się ukryć wśród ruin dawnej stacji serwisowej. Mimo to rosyjskie drony FPV nadal atakowały kryjówkę.

Podczas ostrzału Mykhailo Rud odniósł lekkie rany od odłamków w lewej dłoni, ale kontynuował wykonywanie zadania bojowego.

Pozycja żołnierzy Gwardii Narodowej była jedną z najbardziej wysuniętych, a rosyjscy żołnierze nie wiedzieli o jej istnieniu. Dało to ukraińskim obrońcom możliwość wykorzystania efektu zaskoczenia: już następnego dnia zlikwidowali grupę rosyjskich żołnierzy szturmowych, którzy planowali przedrzeć się w głąb ukraińskiej linii obrony.

Potem dla żołnierzy zaczęło się pięć miesięcy obrony.

Mykhailo Rud zajął pozycję 26 stycznia. Jak sam opowiada, starał się podtrzymywać morale żołnierzy z innych oddziałów, którzy przybywali na pozycje.

„Przybyłem 26 stycznia, a potem starałem się jakoś dodawać otuchy chłopakom z innych oddziałów, którzy przybywali na pozycje. Chciałem ich wspierać moralnie, gdy było ciężko. Wierzyłem w siłę mojego słowa, bo obiecałem, że wrócę do domu żywy. Codziennie się modliłem. Bardzo pomagały mi wiadomości głosowe od żony, które nadawano przez radio. I te wiadomości z domu gdzieś na poziomie podświadomości dodawały mi sił; wiedziałem, że przetrwam tę trudną drogę” – opowiada żołnierz Gwardii Narodowej z 2. Brygady Galickiej.

W czerwcu Mykhailo przeszedł kolejną próbę. Pewnego ranka grupa rosyjskich żołnierzy szturmowych niepostrzeżenie zbliżyła się do pozycji ukraińskich obrońców. Żołnierze Gwardii Narodowej dopuścili wroga niemal na samą odległość strzału, po czym wywiązała się strzelanina.

W tym samym czasie rosyjskie moździerze zaczęły ostrzeliwać pozycję obrońców. Chata, w której przebywali żołnierze, szybko zamieniła się w ruiny i popioły.

„W pewnym momencie poczułem bardzo silne uderzenie w twarz. Straciłem przytomność i upadłem do piwnicy. Inni też tam wskoczyli. Mieliśmy szczęście, że po prostu zasypano nas z góry. Odkopywaliśmy się przez trzy dni. A potem nastąpiła ewakuacja. Długa i ciężka” – wspomina Mykhajlo.

Droga do ukraińskich pozycji zależała od warunków pogodowych i pory dnia, ponieważ linię frontu nieustannie obserwowały rosyjskie drony.

W jednym z pasów leśnych w pobliżu Rodynskiego Mykhajło ponownie natknął się na wroga. Grupa dywersyjna niespodziewanie dotarła bezpośrednio do jego kryjówki.

Żołnierz Gwardii Narodowej jako pierwszy zauważył wroga, otworzył ogień i zneutralizował zagrożenie.

Gdy zapadł zmrok, żołnierz kontynuował marsz w kierunku swoich oddziałów. W tym momencie trwał już 11. dzień wyprawy. Podczas przemierzania kolejnego pasa leśnego Mykhailo nadepnął na minę. Wybuch spowodował obrażenia prawej nogi.

Pomimo odniesionych obrażeń mężczyzna samodzielnie udzielił sobie pierwszej pomocy i kontynuował marsz.

„Po odniesieniu rany musiałem pokonać około 20 kilometrów. I tak, dzięki środkom przeciwbólowym oraz chęci powrotu do domu, dotarłem do punktu ewakuacyjnego. A jeszcze żartobliwie zaproponowałem kierowcy, żeby sam zasiadł za kierownicą” – wspomina niezłomny gwardzista.

Obecnie Mykhailo Rud przechodzi leczenie i przygotowuje się do dalszej rehabilitacji.

Żołnierz dotrzymał obietnicy złożonej żonie — powrócić do domu żywy. Jego historia przypomina, jak ważne dla obrońców w najtrudniejszych okolicznościach stają się wsparcie bliskich, głosy najbliższych oraz wiara we własne siły.

Informację tę przekazało Zachodnie Okręgowe Dowództwo Gwardii Narodowej Ukrainy.

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