Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 270 на 270

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У п'ятницю, 23 жовтня, Україна повернула з російського полону 270 своїх військовополонених.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Підтвердження від офіційних представників України поки не надходило.



Зазначається, що повернуті до РФ наразі перебувають на території Білорусі. З ними працює уповноважена з прав людини в Росії Яна Лантратова.

Росії вперше за довгий час віддали бойовиків із «ЛДНР». Також Україна обміняла наших полонених на 35 мобілізованих російських окупанти. Також серед повернутих до Росії 21 офіцер та 70 сержантів. 78 осіб (29%) мають освіту не більше ніж 9 класів школи.

Нагадаємо, 23 жовтня український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою на території Білорусі.

23 жовтня Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян з окупованих територій. Серед них — 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка з важкими захворюваннями, а також молода жінка та її дитина.

До цього в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили представники відповідних українських структур.

Раніше російська сторона передала Україні тіла 252 загиблих військових. Репатріацію тіл провели в межах домовленостей між сторонами.

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