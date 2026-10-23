Украина и Россия провели обмен пленными по формуле «270 на 270»

В пятницу, 23 октября, Украина вернула из российского плена 270 своих военнопленных.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Подтверждение от официальных представителей Украины поступило позже.



Возвращение наших героев



Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, а также спасатель ГСЧС.

«Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя. Пятеро из них пережили теракт в Оленевке в печально известном бараке «200».

Еще девять — тяжелобольные», — сообщает штаб.

На кого обменяли



Российские СМИ отмечают, что возвращенные в РФ в настоящее время находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

России впервые за долгое время передали боевиков из «ЛДНР». Также Украина обменяла наших пленных на 35 мобилизованных российских оккупантов. Кроме того, среди возвращенных в Россию — 21 офицер и 70 сержантов. 78 человек (29 %) имеют образование не выше 9 классов школы.

Напомним, 23 октября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой на территории Беларуси.

23 октября Украина вернула на подконтрольную территорию еще семерых гражданских лиц с оккупированных территорий. Среди них — 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка с тяжелыми заболеваниями, а также молодая женщина и ее ребенок.

До этого в Украину в результате репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили представители соответствующих украинских структур.

Ранее российская сторона передала Украине тела 252 погибших военных. Репатриация тел была проведена в рамках договоренностей между сторонами.

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