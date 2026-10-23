W piątek, 23 października, Ukraina odzyskała 270 swoich jeńców wojennych z rosyjskiej niewoli.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe. Potwierdzenie ze strony oficjalnych przedstawicieli Ukrainy nadeszło później.



Powrót naszych bohaterów



Ukraiński Sztab Koordynacyjny ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi poinformował, że do domu powrócili żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, w szczególności Sił Morskich, Sił Lądowych, DShV, DSST, TrO, SSO, WSP, żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy, Państwowej Służby Granicznej, a także ratownik Państwowej Służby Ratowniczej.

„Ponad połowa uwolnionych dzisiaj obrońców trafiła do niewoli w 2022 roku, w szczególności podczas obrony Mariupola. Pięciu z nich przeżyło zamach terrorystyczny w Oleniwce w niesławnym baraku „200”.

Kolejnych dziewięciu jest ciężko chorych” – informuje sztab.

Kogo wymieniono



Rosyjskie media zaznaczają, że osoby zwrócone do RF znajdują się obecnie na terytorium Białorusi. Pracuje z nimi pełnomocniczka ds. praw człowieka w Rosji Jana Lantratowa.

Po raz pierwszy od dawna Rosja przyjęła bojowników z „LDNR”. Ukraina wymieniła również naszych jeńców na 35 zmobilizowanych rosyjskich okupantów. Wśród osób odesłanych do Rosji jest również 21 oficerów i 70 sierżantów. 78 osób (29%) ma wykształcenie nie wyższe niż 9 klas szkoły podstawowej.

Przypomnijmy, że 23 października ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec spotkał się z rosyjską pełnomocniczką ds. praw człowieka Janą Lantratową na terytorium Białorusi.

23 października Ukraina sprowadziła na terytorium pod swoją kontrolą kolejnych siedmiu cywilów z terytoriów okupowanych. Wśród nich znalazła się 90-letnia kobieta o ograniczonej sprawności ruchowej, 50-letnia Ukrainka cierpiąca na poważne schorzenia, a także młoda kobieta wraz z dzieckiem.

Wcześniej, w wyniku działań repatriacyjnych, do Ukrainy zwrócono ciała 252 poległych, które – według strony rosyjskiej – należą do ukraińskich żołnierzy. Poinformowali o tym przedstawiciele odpowiednich ukraińskich organów.

Wcześniej strona rosyjska przekazała Ukrainie ciała 252 poległych żołnierzy. Repatriacja ciał odbyła się w ramach porozumień między stronami.

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