10月23日星期五，乌克兰从俄罗斯手中接回了270名战俘。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。目前尚未收到乌克兰官方代表的证实。



报道称，被遣返回俄罗斯的战俘目前身处白俄罗斯境内。俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃正在与他们进行接触。

这是俄罗斯时隔许久首次接收来自“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅茨克人民共和国”的战士。此外，乌克兰还用我方战俘交换了35名被动员的俄罗斯占领军士兵。 此外，被遣返至俄罗斯的人员中包括21名军官和70名军士。其中78人（占29%）的教育程度不超过初中九年级。

回顾此前，10月23日，乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨在白俄罗斯境内会见了俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃。

10月23日，乌克兰又将7名来自被占领土的平民送回政府控制区。其中包括一名90岁行动不便的妇女、一名患有重病的50岁乌克兰女性，以及一名年轻妇女和她的孩子。

此前，根据遗体遣返安排，已有252具遗体被送回乌克兰，据俄方称，这些遗体属于乌克兰军人。乌克兰相关机构代表通报了这一情况。

此前，俄方已向乌克兰移交了252名阵亡军人的遗体。遗体遣返工作是根据双方达成的协议进行的。

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