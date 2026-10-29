„Grzmotem i ogniem” — to hasło 40. brygady artyleryjskiej im. Wielkiego Księcia Witolda. Artylerzyści zadają celne ciosy wrogowi, a huk ich armat przypomina o sile ukraińskiej armii.

W przerwach między zadaniami bojowymi nastrój i ducha walki żołnierzy podtrzymują muzycy z „Art Military Band” — wyjątkowej orkiestry 40. brygady artyleryjskiej. Ukraińskie pieśni i porywające melodie pomagają żołnierzom przetrwać trudne chwile, oderwać się od codziennych trosk i wspominać rodzinny dom, nawet będąc daleko od niego.

Artyści docierają do swoich słuchaczy drogami przyfrontowymi, których asfalt został zniszczony przez ciężki sprzęt, a miejscami nawet przez wyboje powstałe po wrogich pociskach. Pod siatkami przeciwdronowymi i zjeżdżając tu i ówdzie na polne koleje – „nakaty”, ciągnące się wzdłuż granic pól, muzycy mogą jechać nawet kilka godzin, by dotrzeć na koncert.

Jednak długa, ciężka i czasami niebezpieczna droga jest tego warta, ponieważ członkowie orkiestry wiedzą, że podczas krótkiego odpoczynku czekają na nich żołnierze. Godzinny koncert jest wart tej wyczerpującej podróży, aby dać kolegom po broni możliwość doświadczenia piękna ukraińskiej pieśni, kiedy to uniwersalny język muzyki, zrozumiały i odczuwalny dla każdego, łączy muzyków i słuchaczy we wspólnym uniesieniu, nie pozostawiając nikogo z obecnych obojętnym.

— Podstawę naszego repertuaru stanowią ukraińskie pieśni, które zostały sprawdzone przez lata, sprawdzone przez czas i mają głęboki sens. Jest to również repertuar wojskowo-patriotyczny — pieśni, które powstały już w czasie trwającej wojny, począwszy od czasów Operacji Antyterrorystycznej i Operacji Sił Połączonych, a także obecnie, podczas inwazji na szeroką skalę — opowiada szef orkiestry — dyrygent wojskowy major Wołodymyr Kisiuk.

Zespół „Art Military Band” 40. pułku artylerii występuje w ziemiankach i blindżach, tymczasowych schronieniach oraz dobrze wyposażonych, solidnych kryjówkach, zarówno tuż przy linii frontu, jak i w stosunkowo głębokim tylu. — Jeśli jesteśmy w stałych miejscach stacjonowania, może to być scena, mogą to być dowolne miejsca, na przykład park. Jeśli jesteśmy w terenie — to jest to okop, schron. Możemy występować i występujemy wszędzie tam, gdzie jest to bezpieczne, gdzie można zapewnić bezpieczeństwo żołnierzom. W czasie pokoju mamy oczywiście większe możliwości wyboru lokalizacji, sceny i akustyki, natomiast podczas wojny działamy tam, gdzie jest to potrzebne żołnierzom — mówi Wołodymyr Kisjuk.

Zespół „Art Military Band” 40. dywizji artyleryjskiej spotyka się w ziemiankach i bunkrach, tymczasowych schronieniach oraz dobrze wyposażonych, stałych schronach, zarówno tuż przy linii frontu, jak i w stosunkowo głębokim tylu.

— Jeśli jesteśmy w stałych miejscach stacjonowania, może to być scena, mogą to być dowolne miejsca, na przykład park. Jeśli jesteśmy w terenie — to jest to okop, schron. Możemy występować i występujemy wszędzie tam, gdzie jest to bezpieczne, gdzie można zapewnić bezpieczeństwo personelowi. W czasie pokoju mamy oczywiście większe możliwości wyboru lokalizacji, sceny i akustyki, natomiast w czasie wojny działamy tam, gdzie jest to potrzebne żołnierzom — mówi Wołodymyr Kisjuk.

I wszędzie podczas koncertów czekają na nich oczy słuchaczy rozjaśnione radością lub smutkiem, a zawsze pełne szczerej wdzięczności, którzy często włączają się w śpiewanie podczas wykonywania najbardziej znanych, najbliższych sercu piosenek — „Czerwonej kaliny”, „Huculki Kseni”, „Czarnej góry” i, oczywiście, „Czerwonej ruty”.

— Nasza praca jest bardzo specyficzna, jak pokazuje praktyka. Chłopaki, dla których gramy, od pierwszych minut nie oczekują szczególnego efektu od naszego występu. Ale kiedy już zagramy dwie-trzy pierwsze piosenki, na ich twarzach widać zmianę, zaczynają okazywać emocje, ożywają, przypominają sobie stare piosenki, które kiedyś śpiewali, a nawet zaczynają podśpiewywać i podtaśczać.

A na koniec, kiedy już kończymy nasz występ, większość – nie powiem, że wszyscy, ale większość – zmienia się na lepsze, staje się bardziej pozytywna. W ich oczach pojawia się jakaś energia życiowa. Uważam, że w tak trudnych czasach, w tak ciężkich chwilach dla chłopaków, niezwykle ważne jest, aby podarować im chwile domowego ciepła i cywilnego życia – opowiada starszy żołnierz Konstantin, artysta najwyższej kategorii w orkiestrze.



Mężczyźni w mundurach siedzą na drewnianych ławkach. Przed nimi występują muzycy z gitarą, akordeonem i saksofonem.

Występ zespołu „Art Military Band” z 40. Oddzielnej Brygady Artyleryjskiej im. Wielkiego Księcia Witolda „Grzmotem

i płomieniem” — to hasło 40. Brygady Artyleryjskiej im. Wielkiego Księcia Witolda, bo artylerzyści niszczą wroga celnym ogniem po głośnym huku.

Kiedy artylerzyści mają chwilę wytchnienia, ich ducha walki wzmacniają akordami i energią muzycy z „Art Military Band” — wyjątkowej orkiestry wojskowej 40. brygady artyleryjskiej. To właśnie muzyka i piosenka potrafią wesprzeć w trudnych chwilach, rozweselić i rozbawić, gdy jest smutno, oraz przypomnieć o rodzinnym domu w odległej krainie.

Artyści docierają do swoich słuchaczy drogami przyfrontowymi, których asfalt został zniszczony przez ciężki sprzęt, a miejscami nawet pokryty jest wybojami po wrogich pociskach. Pod siatkami przeciwdronowymi i zjeżdżając tu i ówdzie na polne koleje – „nakaty”, ciągnące się wzdłuż granic pól, muzycy mogą jechać nawet kilka godzin, by dotrzeć na koncert.

Jednak długa, ciężka i niekiedy niebezpieczna droga ma swoje uzasadnienie, ponieważ członkowie orkiestry wiedzą, że podczas krótkiego odpoczynku czekają na nich żołnierze. Godzinny koncert jest wart tej wyczerpującej podróży, aby dać kolegom po broni możliwość poczucia piękna ukraińskiej pieśni, kiedy uniwersalny język muzyki, zrozumiały i odczuwalny dla każdego, łączy muzyków i słuchaczy we wspólnym uniesieniu, nie pozostawiając nikogo z obecnych obojętnym.

— Podstawę naszego repertuaru stanowią ukraińskie pieśni, które zostały już sprawdzone przez lata, sprawdzone przez czas i mają głęboki sens. Jest to również repertuar wojskowo-patriotyczny — pieśni, które powstały już w trakcie trwającej wojny, począwszy od czasów Operacji Antyterrorystycznej i Operacji Sił Połączonych, a także obecnie, w czasie zakrojonej na szeroką skalę inwazji — opowiada szef orkiestry — dyrygent wojskowy major Wołodymyr Kisiuk.

Zespół „Art Military Band” 40. pułku artylerii występuje w ziemiankach i blindżach, tymczasowych schronieniach oraz dobrze wyposażonych, solidnych kryjówkach, zarówno tuż przy linii frontu, jak i w stosunkowo głębokim tylu.

— Jeśli jesteśmy w stałych miejscach stacjonowania, może to być scena, mogą to być dowolne miejsca, na przykład park. Jeśli jesteśmy w terenie — to jest to okop, schron. Możemy występować i występujemy wszędzie tam, gdzie jest to bezpieczne, gdzie można zapewnić bezpieczeństwo żołnierzom. W czasie pokoju mamy oczywiście większe możliwości wyboru lokalizacji, sceny i akustyki, natomiast w czasie wojny działamy tam, gdzie jest to potrzebne żołnierzom — mówi Wołodymyr Kisjuk.

I wszędzie podczas koncertów czekają na nich oczy słuchaczy rozjaśnione radością lub smutkiem, a zawsze pełne szczerej wdzięczności, którzy często włączają się w śpiewanie podczas wykonywania najbardziej znanych, najbliższych sercu piosenek — „Czerwonej kaliny”, „Huculki Kseni”, „Czarnej góry” i, oczywiście, „Czerwonej ruty”.

— Nasza praca jest bardzo specyficzna, jak pokazuje praktyka. Chłopaki, dla których gramy, od pierwszych minut nie oczekują szczególnego efektu od naszego występu. Ale kiedy wykonujemy już dwie-trzy pierwsze piosenki, na ich twarzach widać zmianę, zaczynają okazywać emocje, ożywają, przypominają sobie stare piosenki, które kiedyś śpiewali, a nawet zaczynają śpiewać razem z nami i podrygiwać.

A na koniec, kiedy już kończymy nasz występ, większość – nie powiem, że wszyscy, ale większość – zmienia się na lepsze, staje się bardziej pozytywna. W ich oczach pojawia się jakaś energia życiowa. Uważam, że w tak trudnych czasach, w tak ciężkich chwilach dla chłopaków, niezwykle ważne jest, aby podarować im chwile domowego ciepła i cywilnego życia – opowiada starszy żołnierz Konstantin, artysta najwyższej kategorii w orkiestrze.

„Art Military Band” jest znany daleko poza granicami macierzystej 40. brygady artyleryjskiej. Podczas trasy koncertowej muzycy zespołu występowali dla żołnierzy 19. korpusu armii, 117. oddzielnej ciężkiej brygady zmechanizowanej, 44. i 28. oddzielnych brygad zmechanizowanych, 39. oddzielnego batalionu systemów bezzałogowych oraz innych formacji i oddziałów.

Obecnie muzycy-artylerzyści dają koncerty głęboko na tyłach, odwiedzając Łuck, Lwów i Żytomierz, gdzie zostali serdecznie powitani przez lokalnych mieszkańców. W programie występów łączą się utwory o tematyce wojskowej, utwory patriotyczne oraz tradycyjne pieśni ludowe. Koncert jest skomponowany tak, aby od części lirycznej przejść do pozytywnych piosenek w kulminacyjnym momencie.

— Bardzo lubią „Huculkę Ksenię”. Wszyscy śpiewają razem „Czerwoną rutę”. Zasadniczo każdy ma swoje preferencje. Ktoś lubi utwory liryczne — na przykład „Sokolata” Wiaczesława Chursenki. Jeśli występujemy na oficjalnych wydarzeniach, staramy się rozpocząć od hymnu naszej brygady, który napisał podpułkownik Serhij Majacki. Zawsze go wykonujemy. A koncert kończymy zazwyczaj „Czerwoną rutą” — mówi Konstantin.



— Koncert bardzo, bardzo mi się podobał. Zarówno wykonanie, jak i repertuar — bardzo lubię piosenkę o Bachmutie, zawsze jej słucham, bo porusza do głębi. I tym razem też. Zwłaszcza że to nie nagranie, tylko występ na żywo, muzyka na żywo. Słyszysz ją — i bardzo mocno przenika cię do duszy. I powiem wam, że muzyka na żywo jest o wiele lepsza niż nagranie — dzieli się wrażeniami jeden ze słuchaczy koncertu przy linii frontu, żołnierz Pawło.

Właśnie dla takich prostych, ale niezwykle szczerych i ciepłych słów artyści z „Art Military Band” wyruszają w drogę, gdy za oknem dopiero zaczyna się ściemniać, i wracają późnym wieczorem, gdy już zapadła ciemność.

Dla nich pokonują dziesiątki kilometrów po wyboistych drogach przyfrontowych i jadą setki kilometrów do ukraińskich miast w tyłach, aby dać świadectwo i wspierać jedność Ukraińców.

Dla nich występują w ciasnych schronach i okopach, gdzie pomimo złej akustyki tworzą muzyczny cud, grając czasem nawet na skrzynce zpo amunicji, która może pełnić rolę cajonu — unikalnego instrumentu muzycznego, nadającego rytm i zastępującego akustyczny zestaw perkusyjny.

Czytaj nas na