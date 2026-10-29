“雷霆万钧”——这是以大公维托夫特命名的第40炮兵旅的口号。炮兵们对敌人实施精准打击，他们炮火的轰鸣声彰显着乌克兰军队的强大实力。

在执行战斗任务的间隙，“Art Military Band”——第40炮兵旅这支独一无二的军乐队——的音乐家们始终在提振官兵的情绪和战斗士气。 乌克兰民歌和激昂的旋律帮助战士们度过艰难时刻，暂时忘却日常的烦恼，即使身在异乡，也能让人想起故乡。

艺术家们沿着前线道路前往演出地点，这些道路上的沥青被重型装备碾得支离破碎，有些地方甚至布满了敌方弹药留下的弹坑。 在反无人机防护网下，时而驶入沿田野边界蜿蜒的土路，音乐家们为了举办一场音乐会，有时需要驱车数小时。

然而，这段漫长、艰辛且时而危险的旅程是值得的，因为乐团的成员们深知，在他们短暂的休息时间里，战士们正翘首以盼。 为给战友们带来感受乌克兰歌曲之美的机会，这趟令人筋疲力尽的旅程是值得的——当音乐这种人人都能理解、都能感知的通用语言， 将音乐家与听众凝聚在共同的激情之中，让在场的每个人都深受感动。

——我们曲目的核心是那些经年累月、经受住时间考验、蕴含深刻意义的乌克兰歌曲。 此外，我们还演唱军事爱国题材的曲目——这些歌曲从“反恐行动”和“联合部队行动”时期开始，在当代战争中陆续创作，直至如今大规模入侵期间仍在不断涌现，”乐团团长 ——军方指挥家弗拉基米尔·基西乌克少校解释道。

第40炮兵团的“Art Military Band”乐队，无论是在地洞、简易掩体、临时庇护所，还是设施完善的永久性掩体中，无论是在前线附近，还是在相对较深的后方，都会受到热烈欢迎。 ——如果在固定驻地，那可能是舞台，也可能是任何地方，比如公园。如果是外出演出，那就是掩体、战壕。只要是安全的地方，能确保官兵安全，我们就能在任何地方演出，也确实如此。 “和平时期，我们当然在场地、舞台和音响效果的选择上拥有更大的灵活性；而在战争期间，我们会根据战士们的需求进行演出，”弗拉基米尔·基西乌克说道。

第40炮兵旅的“Art Military Band”乐队，无论是在地洞、掩体、临时庇护所，还是设施完善的永久性掩体中，无论是在前线附近，还是在相对较深的后方，都会受到欢迎。

——如果在固定驻地，那可能是舞台，也可能是任何地方，比如公园。如果是外出演出，那就是掩体、战壕。只要是安全的地方，能确保官兵安全，我们就能在任何地方演出，也确实会在任何地方演出。 “和平时期，我们当然在场地、舞台和音响效果的选择上拥有更大的自由度；而在战争期间，我们会在战士们需要的地方开展演出，”弗拉基米尔·基西乌克说道。

无论在哪里举办音乐会，观众们总是用充满喜悦或忧伤、却始终真诚感激的目光注视着他们，当乐队演唱那些最著名、最亲切的歌曲——《红山楂》、 《古楚尔姑娘克塞尼》、 《黑山》以及当然还有《红蓍草》。

——实践证明，我们的工作非常特殊。那些我们为之演奏的年轻人，起初并不期待我们的表演能带来什么特别的效果。 但当我们唱完前两三首歌后，他们的神情就会发生变化，开始流露情感，变得生动起来，回忆起他们曾经唱过的老歌，甚至开始跟着哼唱、随乐起舞。

最后，当我们结束演出时，大多数人——虽不能说所有人，但绝大多数——都变得更好了，心态也更加积极。他们的眼中闪烁着某种生命力。 “我认为，在如此艰难的时期，在这些小伙子们经历如此艰难的时刻，能给他们带来片刻的家的温暖和普通生活的感觉，这一点至关重要，”乐团的一级艺术家、上等兵康斯坦丁说道。



身着军装的男子们坐在木凳上。面前，手持吉他、手风琴和萨克斯风的音乐家们正在表演。

“Art Military Band”在“维托夫特大公”第40独立炮兵旅的演出。“

雷霆与烈火”——这是“维托夫特大公”第40炮兵旅的口号， 因为炮兵们总是在震耳欲聋的轰鸣声后，以精准的炮火将敌人轰得落花流水。

当炮兵们稍作休整时，“Art Military Band”——第40炮兵旅这支独一无二的军乐队——便以和弦与动感旋律，进一步振奋他们的战斗精神。 毕竟，唯有音乐和歌曲才能在艰难时刻给予支持，在悲伤时带来欢乐与慰藉，并让身处异乡的士兵们想起故土。

艺术家们沿着前线道路前往听众身边，这些道路上的沥青被重型装备碾得支离破碎，有些地方甚至布满了敌方弹药留下的弹坑。 在反无人机防护网下行进，时而驶入沿田野边界蜿蜒的土路，音乐家们为了举办一场音乐会，有时需要驱车数小时。

然而，这段漫长、艰辛且时而危险的旅程是值得的，因为乐团成员们深知，在短暂的休整期间，战士们正期待着他们的到来。 为给战友们带来感受乌克兰歌曲之美的机会，这段令人筋疲力尽的旅程是值得的——当音乐这种人人都能理解、都能感知的通用语言， 将音乐家与听众凝聚在共同的激情之中，让在场的每个人都为之动容。

——我们曲目的核心是乌克兰歌曲，这些歌曲经受了岁月的考验，历经时间的洗礼，蕴含着深刻的意义。 此外，还有军事爱国题材的曲目——这些歌曲是在当代战争期间创作的，从“反恐行动”和“联合部队行动”时期起，直至如今这场大规模入侵期间，”乐团团长 ——军方指挥家弗拉基米尔·基西乌克少校解释道。

第40炮兵团的“Art Military Band”乐队，无论是在地洞、简易掩体、临时庇护所，还是设施完善的永久性掩体中，无论是在前线附近，还是在相对较深的后方，都会受到热烈欢迎。

——如果在固定驻地，那可能是舞台，也可能是任何地方，比如公园。如果是外出演出，那就是掩体、战壕。只要是安全的地方，能确保官兵安全，我们就能在任何地方演出，也确实如此。 “和平时期，我们当然在场地、舞台和音响效果的选择上拥有更大的自由度；而在战争期间，我们会在战士们需要的地方开展演出，”弗拉基米尔·基西乌克说道。

无论在哪里举办音乐会，观众们总是用充满喜悦或忧伤、却始终真诚感激的目光注视着他们，当乐队演唱那些最著名、最亲切的歌曲——《红山楂》、 《古楚尔姑娘克塞尼》、 《黑山》以及当然还有《红蓍草》。

——实践证明，我们的工作非常特殊。那些我们为之演奏的年轻人，起初并不期待我们的表演能带来什么特别的效果。 但当我们唱完前两三首歌后，他们的神情就会发生变化，开始流露情感，变得生动起来，回忆起他们曾经唱过的老歌，甚至开始跟着哼唱、随乐起舞。

最后，当我们结束演出时，大多数人——虽不能说所有人，但绝大多数——都变得更好了，心态也更加积极。他们的眼中闪烁着某种生命力。 “我认为，在如此艰难的时期，在士兵们经历如此艰难的时刻，能给他们带来片刻家的温暖和普通平民生活的感受，这一点至关重要，”乐团的一级艺术家、高级士兵康斯坦丁说道。

“Art Military Band”的知名度早已远超其所属的第40炮兵旅。 在艺术巡演期间，乐团成员为第19军军团、第117独立重型机械化旅、第44和第28独立机械化旅、 第39独立无人机系统营以及其他部队和单位进行了演出。

目前，这些炮兵乐手们正在后方腹地举办音乐会，先后造访了卢茨克、利沃夫和日托米尔，当地居民热情地欢迎了他们。 演出节目融合了军旅抒情曲、爱国歌曲和传统民歌。演出安排上，从抒情部分逐渐过渡，最终在高潮处呈现积极向上的歌曲。

——“古楚尔姑娘克塞尼娅”这首歌非常受欢迎。“红蓍草”这首歌大家都会跟着唱。总体来说，每个人的喜好都很独特。有人喜欢抒情歌曲——比如维亚切斯拉夫·胡尔森科的《鹰雏》。 “如果我们在正式场合演出，我们会尽量以中校谢尔盖·马亚茨基创作的我们分队的队歌开场。我们总是会演唱这首歌。而音乐会通常以《红蓍草》作为压轴，”康斯坦丁说道。



——这场音乐会我非常、非常喜欢。无论是表演还是曲目——我特别喜欢那首关于巴赫穆特的歌，一直都在听，因为它直击心灵。这次也不例外。尤其是因为这不是录音，而是现场演出，是现场音乐。 你一听到它，它就会深深地触动你的灵魂。我得说，现场音乐比录音好得多，——参加前线音乐会的听众之一、军人帕维尔分享道。

正是为了听到这样简单却无比真诚、温暖的话语，“Art Military Band”的艺术家们才在窗外天刚蒙蒙亮时便踏上征程，直到深夜天色已暗才返回。

为了他们，乐队成员们穿越数十公里崎岖的前线道路，跋涉数百公里前往乌克兰后方城市，以此见证并支持乌克兰人民的团结。

为了他们，乐队在狭窄的掩体和地堡中演出，尽管声学条件恶劣，他们仍创造出音乐奇迹，有时甚至用装满弹药箱，将其作为卡洪鼓——这种独特的乐器能设定音乐节奏，替代原声鼓组。

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