Военный оркестр 40-й артиллерийской бригады подбадривает бойцов украинскими песнями

«Громом и пламенем» — девиз 40-й артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта. Артиллеристы наносят точные удары по врагу, а раскат их орудий напоминает о силе украинской армии.

В перерывах между боевыми заданиями настроение и боевой дух военных поддерживают музыканты «Art Military Band» — уникального оркестра 40-й артиллерийской бригады. Украинские песни и зажигательные мелодии помогают бойцам переживать сложные моменты, отвлекаться от повседневных забот и вспоминать родной дом, даже находясь далеко от него.

К своим слушателям артисты добираются по прифронтовым дорогам с асфальтом, разбитым тяжелой техникой, а местами и с воронками от вражеских боеприпасов. Под противодроновыми сетками и съезжая кое-где на полевые колеи-«накатиши», тянущиеся вдоль полевых границ, музыканты могут ехать ради концерта несколько часов.

Однако долгий, тяжёлый и порой опасный путь оправдан, ведь в оркестре знают, что во время короткого отдыха их ждут бойцы. Часовой концерт стоит изнурительного пути, чтобы подарить сослуживцам возможность почувствовать красоту украинской песни, когда универсальный язык музыки, понятный и ощутимый каждому, объединяет музыкантов и слушателей в общем восторге, не оставляя равнодушным никого из присутствующих.

— Основу нашего репертуара составляют украинские песни, проверенные годами, проверенные временем, обладающие глубоким смыслом. Также это военно-патриотический репертуар — песни, которые были написаны во время современной войны, начиная со времён Антитеррористической операции и Операции Объединённых сил, и уже сейчас, во время широкомасштабного вторжения, — рассказывает начальник оркестра — военный дирижер майор Владимир Кисюк.

«Art Military Band» 40-й артиллерийской встречают в землянках и блиндажах, временных укрытиях и хорошо оборудованных капитальных укрытиях, совсем рядом с передовой и в относительно глубоком тылу. — Если в постоянных пунктах дислокации, то это может быть сцена, могут быть любые места, например, парк. Если на выезде — это блиндированный дот, окоп. Можем выступать и выступаем везде, где это будет безопасно, где можно обеспечить безопасность личного состава. В мирное время у нас, конечно, больше возможностей по выбору локации, сцены, акустики, а во время войны мы работаем там, где это нужно бойцам, — говорит Владимир Кисюк.

«Art Military Band» 40-й артиллерийской части встречают в землянках и блиндерах, временных укрытиях и хорошо оборудованных капитальных укрытиях, совсем близко к передовой и в относительно глубоком тылу.

— Если в постоянных пунктах дислокации, то это может быть сцена, могут быть любые места, например, парк. Если на выезде — это блинжаж, окоп. Мы можем выступать и выступаем везде, где это будет безопасно, где можно обеспечить безопасность личного состава. В мирное время у нас, конечно, больше возможностей в плане выбора локации, сцены, акустики, а во время войны мы работаем там, где это нужно бойцам, — говорит Владимир Кисюк.

И везде во время концертов их ждут озаренные радостью или грустью и всегда искренней благодарностью глаза слушателей, которые часто подпевают во время исполнения самых известных, самых родных песен — «Червоной калины», «Гуцулки Ксени», «Черной горы» и, конечно же, «Червоной руты».

— Наша работа очень специфична, как показывает практика. Ребята, для которых мы играем, с первых минут не ожидают особого эффекта от нашего выступления. Но когда мы исполняем две-три первые песни, их лица меняются, они начинают проявлять эмоции, оживать, вспоминать старые песни, которые они пели, начинают даже подпевать, пританцовывать.

И в конце, когда мы уже завершаем своё выступление, большинство — не скажу, что все, но большинство — меняется к лучшему, становится более позитивным. В глазах появляется какая-то жизненная энергия. Я считаю, что это чрезвычайно важно в такие тяжелые времена, в такие тяжелые моменты для ребят — подарить им мгновения домашнего уюта, мирной жизни, — рассказывает артист высшей категории оркестра, старший солдат Константин.



Мужчины в военной форме сидят на деревянных скамейках. Перед ними выступают музыканты с гитарой, аккордеоном и саксофоном.

Выступление «Art Military Band» 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта «Громом

и пламенем» — девиз 40-й артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта, ведь артиллеристы обрушивают на врага меткий огонь после громкого раската.

Когда же у артиллеристов бывает перерыв, их боевой дух аккордами и драйвом подкрепляют музыканты «Art Military Band» — уникального военного оркестра 40-й артбригады. Ведь именно музыка и песня способны поддержать в трудную минуту, взбодрить и развлечь, когда грустно, и напомнить о родном доме в далекой стране.

К своим слушателям артисты добираются по прифронтовым дорогам с асфальтом, разбитым тяжёлой техникой, а местами и с воронками от вражеских боеприпасов. Под противодроновыми сетками и съезжая кое-где на полевые колеи-«накатиши», тянущиеся вдоль полевых границ, музыканты могут ехать ради концерта несколько часов.

Однако долгий, тяжёлый и порой опасный путь оправдан, ведь в оркестре знают, что во время короткого отдыха их ждут бойцы. Часовой концерт стоит изнурительного пути, чтобы подарить собратьям возможность почувствовать красоту украинской песни, когда универсальный язык музыки, понятный и ощутимый каждому, объединяет музыкантов и слушателей в общем восторге, не оставляя равнодушным никого из присутствующих.

— Основу нашего репертуара составляют украинские песни, проверенные годами, проверенные временем, обладающие глубоким смыслом. Также это военно-патриотический репертуар — песни, которые были написаны во время современной войны ещё со времён Антитеррористической операции и Операции Объединённых сил и уже сейчас, во время широкомасштабного вторжения, — рассказывает начальник оркестра — военный дирижер майор Владимир Кисюк.

«Art Military Band» 40-й артиллерийской встречают в землянках и блиндажах, временных укрытиях и хорошо оборудованных капитальных укрытиях, совсем рядом с передовой и в относительно глубоком тылу.

— Если в постоянных пунктах дислокации, то это может быть сцена, могут быть любые места, например, парк. Если на выезде — это блиндированный домик, окоп. Можем выступать и выступаем везде, где это будет безопасно, где можно обеспечить безопасность личного состава. В мирное время у нас, конечно, больше возможностей в плане выбора локации, сцены, акустики, а во время войны мы работаем там, где это нужно бойцам, — говорит Владимир Кисюк.

И везде во время концертов их ждут озаренные радостью или грустью и всегда искренней благодарностью глаза слушателей, которые часто подпевают во время исполнения самых известных, самых родных песен — «Червоной калины», «Гуцулки Ксени», «Черной горы» и, конечно же, «Червоной руты».

— Наша работа очень специфична, как показывает практика. Ребята, для которых мы играем, с первых минут не ожидают особого эффекта от нашего выступления. Но когда мы исполняем две-три первые песни, их лица меняются, они начинают проявлять эмоции, оживать, вспоминать старые песни, которые они пели, начинают даже подпевать, пританцовывать.

И в конце, когда мы уже завершаем своё выступление, большинство — не скажу, что все, но большинство — меняется к лучшему, становится более позитивным. В глазах появляется какая-то жизненная энергия. Я считаю, что это чрезвычайно важно в такие тяжелые времена, в такие тяжелые моменты для ребят — подарить им мгновения домашнего уюта, гражданской жизни, — рассказывает артист высшей категории оркестра, старший солдат Константин.

«Art Military Band» известен далеко за пределами родной 40-й артиллерийской бригады. Во время творческого тура его музыканты выступали перед военнослужащими 19-го армейского корпуса, 117-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, 44-й и 28-й отдельных механизированных бригад, 39-го отдельного батальона беспилотных систем и других соединений и подразделений.

А сейчас музыканты-артиллеристы дают концерты глубоко в тылу, побывав в Луцке, Львове и Житомире, где их радушно встречали местные жители. В программе выступлений сочетаются военная лирика, патриотические произведения и традиционные народные песни. Концерт строят так, чтобы от лирической части перейти к позитивным песням в кульминации.

— «Гуцулку Ксеню» очень любят. «Червону руту» все подпевают. В принципе, у всех свои предпочтения. Кто-то любит лирику — «Соколята», например, Вячеслава Хурсенко. Если мы выступаем на официальных мероприятиях, то стараемся начать с гимна нашей бригады, который написал подполковник Сергей Маяцкий. Мы всегда его исполняем. А завершаем концерт, как правило, «Червоной рутой», — говорит Константин.



— Концерт очень-очень понравился. И исполнение, и репертуар — я очень люблю песню о Бахмуте, всегда её слушаю, потому что она трогает за душу. И в этот раз тоже. Особенно потому, что это не запись, а живое выступление, живая музыка. Ты её слышишь — и она очень сильно проникает тебе в душу. И я вам скажу, что живая музыка — намного лучше, чем запись, — делится впечатлениями один из слушателей прифронтового концерта, военнослужащий Павел.

Именно ради таких простых, но чрезвычайно искренних и тёплых слов артисты «Art Military Band» отправляются в путь, едва за окном начинает седеть, и возвращаются поздно вечером, когда уже стемнело.

Ради них преодолевают десятки километров по разбитым прифронтовым дорогам и едут за сотни километров в тыловые украинские города, чтобы засвидетельствовать и поддержать единство украинцев.

Ради них выступают в тесных укрытиях и блиндажах, где, несмотря на плохую акустику, творят музыкальное чудо, играя порой даже на ящике с-под боеприпасами, который может выполнять роль кахона — уникального музыкального инструмента, задающего ритм и заменяющего акустическую барабанную установку.

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