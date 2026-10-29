Rosyjskie drony zaatakowały fermę drobiu w obwodzie kijowskim; zginęło tysiąc ptaków

W rejonie Boryspola w obwodzie kijowskim w wyniku ataku rosyjskich dronów wybuchł pożar na fermie drobiu. Z 16 tysięcy ptaków udało się uratować 15 tysięcy, a około tysiąca zginęło.

Rosyjskie wojska zaatakowały fermę drobiu pod Kijowem; nie udało się uratować tysiąca ptaków. Poinformowała o tym 29 października Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy, pokazując skutki ataku.

Rosyjskie wojska zaatakowały fermę drobiu w rejonie Boryspola. W budynku, w którym przebywało około 16 tysięcy ptaków, wybuchł pożar. Strażacy ugaszili pożar. Udało się uratować 15 tysięcy ptaków – poinformowała Państwowa Służba Ratownicza.

W Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej wyjaśniono, że pożar w gospodarstwie rolnym w rejonie Boryspola wybuchł „w wyniku porannego ataku wrogich dronów”.

W Białej Cerkwi i Browarach odnotowano umiarkowany poziom pyłu drobnoziarnistego w powietrzu.

Do czasu poprawy sytuacji specjaliści zalecają trzymanie okien zamkniętych, unikanie długotrwałego przebywania na świeżym powietrzu, picie wystarczającej ilości wody, a także włączenie oczyszczacza powietrza, jeśli taki jest dostępny.

„Obecnie deszcz i umiarkowany wiatr sprzyjają oczyszczaniu przyziemnej warstwy atmosfery, mieszaniu się mas powietrza oraz szybkiemu rozpraszaniu szkodliwych substancji” – zaznaczono w Administracji Obwodowej.

W pozostałych miejscowościach obwodu kijowskiego nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego stężenia substancji chemicznych i biologicznych.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

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