Российские дроны атаковали птицефабрику в Киевской области, погибла тысяча птиц

В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников произошел пожар на птицефабрике. Из 16 тысяч птиц удалось спасти 15 тысяч, ещё около тысячи погибли.

Российские войска нанесли удар по птицефабрике под Киевом, тысячу птиц спасти не удалось. Об этом сообщили в ГСЧС Украины 29 октября, показав последствия.

Российские войска нанесли удар по птицефабрике в Бориспольском районе. В здании, где находилось около 16 тысяч птиц, возник пожар. Пожарные ликвидировали возгорание. 15 тысяч птиц удалось спасти, сообщили в ГСЧС.

В Киевской ОГА уточнили, что пожар на сельскохозяйственном предприятии в Бориспольском районе возник «в результате утренней атаки вражеских дронов».

В Белой Церкви и Броварах зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли в воздухе.

До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе, обязательно пить достаточно воды, а также включить очиститель воздуха, если он есть.

«В настоящее время дождь и умеренный ветер способствуют очищению приземного слоя атмосферы, перемешиванию воздушных масс и быстрому рассеиванию вредных веществ», — отметили в ОВА.

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ не наблюдается.

Источник: ГСЧС

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