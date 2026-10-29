俄罗斯无人机袭击了基辅州的一家养禽场，造成一千只禽类死亡

在基辅州博里斯波尔区，一家养禽场因俄罗斯无人机袭击而发生火灾。1.6万只禽类中，成功救出1.5万只，另有约1000只死亡。

俄军袭击了基辅郊外的一家养鸡场，有1000只家禽未能获救。乌克兰国家紧急情况局于10月29日通报了这一消息，并展示了事发后的现场情况。

俄军袭击了位于鲍里斯波尔区的家禽养殖场。一栋关押着约1.6万只禽类的建筑起火。消防员已扑灭火势。据国家紧急情况局通报，成功救出1.5万只禽类。

基辅州行政管理局进一步澄清，博里斯波尔区这家农业企业发生的火灾是“由于清晨敌方无人机袭击”所致。

在比利亚采尔克瓦和布罗瓦里，空气中检测到中等水平的小颗粒粉尘。

在情况好转之前，专家建议保持窗户关闭，避免长时间在户外逗留，务必饮用足够的水，如有空气净化器请开启。

“目前，降雨和适度的大风有助于净化近地面大气层、促进气流混合，并加速有害物质的消散，”地区行政管理局指出。

基辅州其他地区未发现化学和生物物质含量超过允许限值的情况。

来源：国家紧急情况局

此前，俄罗斯于夜间袭击了哈尔科夫的一所教育机构。

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