Ukraina kontynuuje przygotowania do misji humanitarnej w tymczasowo okupowanym mieście Oleszki w obwodzie chersońskim. Specjaliści rozminowują trasy, aby zapewnić bezpieczny przebieg misji, a dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom miasta planowane jest na 30 października.

„Rozminowywanie przebiega pomyślnie. Przygotowujemy pomoc humanitarną dla mieszkańców Oleszok” – zaznaczył rzecznik praw obywatelskich.

Strona ukraińska przygotowuje ładunek humanitarny dla ludności cywilnej, która pozostała w okupowanym mieście. Jednocześnie specjaliści kontynuują rozminowywanie tras niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia misji.

Według Dmytro Lubinetsa głównym zadaniem jest dostarczenie pomocy osobom, które pozostały w Oleszach, oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego wyjazdu ludności cywilnej.

„Naszym zadaniem jest dostarczenie pomocy humanitarnej osobom, które pozostały w mieście, oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego wyjazdu ludności cywilnej” – podkreślił rzecznik praw obywatelskich.

Dmytro Lubinec zaznaczył, że realizacja misji humanitarnej stała się możliwa między innymi dzięki stałej komunikacji z pełnomocniczką ds. praw człowieka w Rosji Janą Lantratową.

Jak powiedział, strony utrzymują kontakt i koordynują realizację osiągniętych porozumień.

Osobno ukraiński rzecznik praw obywatelskich podziękował pierwszej damie USA Melanii Trump za zainteresowanie misją humanitarną i pomoc ludności cywilnej w Oleszach.

Rozejm na wyznaczonych obszarach obwodu chersońskiego rozpoczął się 27 października o godz. 03:00 czasu kijowskiego. W momencie oświadczenia Dmytro Lubinec trwał on już 54 godziny.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami tymczasowe zawieszenie broni ma obowiązywać do wieczora 1 listopada.

Jednocześnie przeprowadzenie misji humanitarnej zależy od zakończenia przygotowań tras oraz przestrzegania uzgodnionych warunków zawieszenia ognia. Według Lubineca prace nad realizacją porozumień trwają.

O przebiegu przygotowań poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Czterech amerykańskich dziennikarzy stacji telewizyjnej Newsmax będzie pracować w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim, aby niezależnie dokumentować przebieg misji humanitarnej. Poinformowała o tym pierwsza dama USA Melania Trump.

Wcześniej w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Czytaj nas na