乌克兰继续为向赫尔松州暂时被占领的奥列什基市派遣人道主义援助团做准备。专家们正在对路线进行排雷，以确保任务安全进行，并计划于10月30日向该市居民运送人道主义物资。

“排雷工作进展顺利。我们正在为奥列什基的居民准备人道主义援助，”人权专员表示。

乌克兰方面正在为滞留在被占领城市中的平民筹备人道主义物资。与此同时，专家们继续对确保任务安全开展所需的路线进行排雷。

据德米特罗·卢宾采介绍，主要任务是将援助送达仍留在奥列什基的人们，并确保平民能够安全撤离。

“我们的任务是向留在城里的民众运送人道主义援助物资，并确保平民能够安全撤离，”人权专员强调道。

德米特罗·卢宾采指出，此次人道主义任务的实施，特别是得益于与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃的持续沟通。

据他介绍，双方保持着联系，并就落实已达成的协议进行协调。

乌克兰人权专员还特别感谢美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普对此次人道主义行动的关注，以及对奥列什基平民提供的援助。

赫尔松州指定区域的停火于10月27日基辅时间凌晨3点开始。截至德米特里·卢宾采发表声明时，停火已持续54小时。

根据初步协议，临时停火将持续至11月1日晚。

与此同时，人道主义行动能否开展取决于路线准备工作的完成情况以及各方是否遵守商定的停火条件。据卢宾采介绍，落实相关协议的工作仍在进行中。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特里·卢宾采茨通报了准备工作的进展情况。

Newsmax电视台的四名美国记者将在赫尔松州临时被占领的奥列什基开展工作，以独立记录人道主义行动的进展。美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普通报了这一消息。

此前，奥列什基的人道主义行动已启动，并宣布了停火。

与此同时，梅拉尼娅·特朗普的顾问披露了奥列什基人道主义行动的细节。

此外，教皇与普京通了电话，呼吁在奥列什基实现停火。

在奥列什基的局势中，可以采用在扎波罗热核电站地区实施的停火模式。

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