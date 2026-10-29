Для жителей оккупированных Олешек готовят гуманитарную помощь, — Лубинец
Украина продолжает подготовку гуманитарной миссии в временно оккупированные Олешки в Херсонской области. Специалисты проводят разминирование маршрутов для безопасного проведения миссии, а гуманитарный груз планируется доставить жителям города 30 октября.
«Разминирование проходит успешно. Готовим гуманитарную помощь для жителей Олешек», — отметил омбудсман.
Украинская сторона формирует гуманитарный груз для гражданских лиц, остающихся в оккупированном городе. В то же время специалисты продолжают разминирование маршрутов, необходимых для безопасного проведения миссии.
По словам Дмитрия Лубинца, главная задача — доставить помощь людям, оставшимся в Олешках, и обеспечить возможность безопасного выезда гражданских лиц.
«Наша задача — доставить гуманитарную помощь людям, остающимся в городе, и обеспечить возможность безопасного выезда гражданских лиц», — подчеркнул омбудсман.
Дмитрий Лубинец отметил, что реализация гуманитарной миссии стала возможной, в частности, благодаря постоянной коммуникации с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.
По его словам, стороны поддерживают связь и координируют выполнение достигнутых договоренностей.
Отдельно украинский омбудсман поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за внимание к гуманитарной миссии и помощь гражданскому населению Олешок.
Режим прекращения огня на определенных участках Херсонской области начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. На момент сообщения Дмитрия Лубинца он длился уже 54 часа.
Согласно предварительным договоренностям, временное перемирие должно действовать до вечера 1 ноября.
В то же время проведение гуманитарной миссии зависит от завершения подготовки маршрутов и соблюдения согласованных условий прекращения огня. По словам Лубинца, работа над выполнением договоренностей продолжается.
О ходе подготовки сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Четверо американских журналистов телеканала Newsmax будут работать во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, чтобы независимо фиксировать ход гуманитарной миссии. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп.
Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.
Между тем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.
Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.
В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.