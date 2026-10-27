W obwodzie odeskim spadła niewielka rakieta skrzydłowa Rosji nieznanego typu

Na terenie obwodu odeskiego, na otwartym terenie, znaleziono rosyjską rakietę skrzydłową nieznanego typu, która zachowała się w stosunkowo nienaruszonym stanie. Według analityków konstrukcja pocisku wskazuje, że należy on do klasy małych pocisków skrzydłowych, co pozwoli ukraińskim specjalistom szczegółowo zbadać parametry techniczne i budowę tego wrogiego urządzenia.

Znaleziona rakieta ma skrzynkowy kadłub o prostokątnym przekroju z zaokrąglonymi krawędziami, strzałkowate skrzydło oraz obudowę wykonaną z ciemnych materiałów kompozytowych. Eksperci zwracają uwagę, że taka geometria może służyć zarówno do uproszczenia produkcji seryjnej, jak i do zmniejszenia wykrywalności radarowej.

Aparat jest wyposażony w niewielki silnik turboodrzutowy z bocznymi wlotami powietrza oraz ogon w kształcie litery V.

Źródło: „Militarny”.

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