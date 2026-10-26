Rosyjskie ataki spowodowały straty w ukraińskiej gospodarce wynoszące ponad 7,7 mld dolarów. Premier Serhij Korecki wezwał przedsiębiorców do przygotowania się na najgorszy scenariusz i z wyprzedzeniem przemyślenia, w jaki sposób przywrócić działalność w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mocy produkcyjnych.

Według Koreckiego część przedsiębiorców ma nadzieję, że rosyjskie ataki nie dotkną ich działalności ani branży. Premier radzi jednak, by nie liczyć na taki scenariusz, lecz z wyprzedzeniem szukać alternatywnych miejsc produkcji, uzgadniać warunki z partnerami i dostawcami oraz przygotowywać lokale na ewentualną relokację przedsiębiorstw.

Jak powiedział Korecki, podczas rozmów z przedsiębiorcami zauważył, że część z nich ma nadzieję, że rosyjskie ataki nie dotkną właśnie ich firm lub branż. Premier wezwał, by nie liczyć na taki scenariusz i z wyprzedzeniem przemyśleć, jak postępować w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zakładów produkcyjnych.

„Bardzo proszę i zalecam, aby zakładać najbardziej krytyczny scenariusz rozwoju wydarzeń” – podkreślił.

Korecki poradził firmom, aby z wyprzedzeniem ustaliły, gdzie będzie można wznowić produkcję, jeśli główny zakład zostanie trafiony.

„Należy z wyprzedzeniem pomyśleć o alternatywnych lokalizacjach produkcyjnych: z kim można nawiązać współpracę, gdzie można wytwarzać tę lub inną markę własną, jeśli mowa o towarach konsumpcyjnych, na wypadek gdyby wasze przedsiębiorstwo zostało zaatakowane” – dodał.

Przedsiębiorcom zaleca się również, aby z wyprzedzeniem omówili z dostawcami alternatywne warianty współpracy, w szczególności w odniesieniu do towarów importowanych, oraz w miarę możliwości zawarli umowy ramowe.

Kolejnym krokiem jest poszukiwanie zapasowych lokali, do których będzie można przenieść przedsiębiorstwo lub zorganizować wznowienie jego działalności.

„Lepiej być na to przygotowanym, nawet jeśli nic się nie wydarzy, niż znaleźć się w nieoczekiwanej sytuacji” – podkreślił premier.

Jakie straty poniosła gospodarka Ukrainy

Według danych przedstawionych przez Koreckiego, ataki wroga spowodowały już straty w wysokości ponad 7,7 mld dolarów. Uszkodzono lub zniszczono ponad 1 mln metrów kwadratowych nieruchomości sektora państwowego i prywatnego.

Wśród branż, które poniosły znaczne zniszczenia, premier wymienił energetykę, hutnictwo, logistykę, przemysł przetwórczy i handel detaliczny.

W związku z tymi stratami rząd spodziewa się, że do końca roku budżet państwa nie zrealizuje zaplanowanych wskaźników o około 1,5 mld dolarów.

„Biorąc pod uwagę te straty i ciosy, już teraz widzimy, że do końca roku budżet państwa nie zrealizuje swoich planów i prognoz o około 1,5 mld dolarów. To podstawowa prognoza, jaką mamy na dzień dzisiejszy” – wyjaśnił Korecki.

Jak rząd planuje wspierać przedsiębiorstwa

Pomimo trudności finansowych gospodarka Ukrainy nadal funkcjonuje, a rząd zamierza i dalej wspierać przedsiębiorstwa. Według premiera możliwości państwa są ograniczone, jednak władze nadal przeznaczają środki na preferencyjne kredyty, dotacje i subwencje.

Korecki wyjaśnił, że biznes, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, potrzebuje pomocy, aby zachować stabilność i przeciwdziałać skutkom rosyjskich ataków. Właśnie dlatego rząd nie rezygnuje z programów wsparcia, nawet pomimo trudnej sytuacji budżetowej.

W szczególności nadal będzie działał program „Dostępne kredyty 5–7–9%”. Od momentu jego uruchomienia przedsiębiorcom udzielono kredytów o łącznej wartości 580 mld hrywien. Obecnie saldo zadłużenia głównego z tytułu tych kredytów wynosi około 200 mld hrywien.

Ponadto rząd podjął wcześniej decyzję, zgodnie z którą duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymywać preferencyjne kredyty w wysokości do 2 mld hrywien na jedną grupę spółek przy oprocentowaniu wynoszącym około 10%.

W budżecie na rok 2026 na program „Dostępne kredyty 5–7–9%” pierwotnie przewidziano 18 mld hrywien. Obecnie rząd spodziewa się, że do końca roku finansowanie wzrośnie do 22 mld hrywien. W tym celu trzeba znaleźć dodatkowe 4 mld hrywien.

„Jeśli chodzi o te cztery miliardy, to na razie mamy pewien deficyt, ale tak czy inaczej go pokryjemy, ponieważ uważamy, że jest to jeden z fundamentalnie ważnych i słusznych programów, który realnie wspiera biznes” – zaznaczył Korecki.

Jak będzie funkcjonować system rekompensat za straty spowodowane atakami Rosji

Osobno premier podkreślił konieczność stworzenia mechanizmu ubezpieczenia od ryzyka wojennego oraz rekompensaty strat spowodowanych rosyjskimi atakami.

Jedna z proponowanych opcji zakłada utworzenie specjalnego funduszu z początkowym wkładem państwowym w wysokości 1 mld dolarów. Oczekuje się, że partnerzy międzynarodowi będą w stanie podwoić lub potroić tę kwotę.

„Jak to będzie działać dalej? Procedura jest uproszczona. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku powinno nastąpić wypłacenie odszkodowania. A stawka za to ryzyko ubezpieczeniowe ma być bardzo podstawowa, symboliczna – dążymy do około 2%. Maksymalna rekompensata strat wyniesie około 5 milionów dolarów na jedną osobę” – wyjaśnił Korecki.

Jednocześnie źródło finansowania funduszu nie zostało jeszcze ostatecznie określone. W szczególności propozycja podwyższenia podatku od wartości dodanej z 20% do 21% w celu zasilenia funduszu nie cieszy się na razie wystarczającym poparciem wśród przedstawicieli dużego i średniego biznesu oraz w parlamencie.

Korecki oświadczył, że rząd nadal poszukuje alternatywnego mechanizmu finansowania.

O tym poinformował premier Ukrainy Siergiej Korecki, powołując się na Interfax-Ukraina.

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