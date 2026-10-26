Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему в связи с усилением российских атак

Российские атаки нанесли украинской экономике ущерб на сумму более 7,7 млрд долларов. Премьер-министр Сергей Корецкий призвал предпринимателей готовиться к худшему сценарию и заранее продумать, как возобновить работу в случае повреждения или уничтожения производственных мощностей.

По словам Корецкого, часть предпринимателей надеется, что российские удары не затронут их бизнес или отрасль. Однако премьер советует не полагаться на такой сценарий, а заранее искать альтернативные производственные площадки, договариваться с партнерами и поставщиками и готовить помещения для возможного перемещения предприятий.

По словам Корецкого, во время общения с предпринимателями он заметил, что часть бизнеса надеется, что российские удары не затронут именно их компании или отрасли. Премьер призвал не полагаться на такой сценарий и заранее продумать, как действовать в случае повреждения или уничтожения производства.

«Я бы очень просил и рекомендовал исходить из самого критического сценария развития событий», — подчеркнул он.

Корецкий посоветовал компаниям заранее определить, где можно будет возобновить производство, если основная площадка подвергнется удару.

«Думайте заранее об альтернативных производственных площадках: с кем можно сотрудничать, где можно создать тот или иной private label, если речь идет о потребительских товарах, если ваше предприятие подвергнется удару», — добавил он.

Также предпринимателям рекомендуют заранее обсудить с поставщиками альтернативные варианты сотрудничества, в частности в отношении импортных товаров, и по возможности заключить рамочные договоры.

Еще один шаг — поиск запасных помещений, куда можно будет перенести предприятие или организовать возобновление его работы.

«Лучше быть к этому готовым, и этого не произойдет, чем оказаться в неожиданной для себя ситуации», — подчеркнул премьер.

Какие убытки понесла экономика Украины

По данным, приведенным Корецким, вражеские удары уже нанесли ущерб на сумму более 7,7 млрд долларов. Повреждено или уничтожено более 1 млн квадратных метров недвижимости государственного и частного секторов.

Среди отраслей, подвергшихся значительным разрушениям, премьер назвал энергетику, металлургию, логистику, перерабатывающую промышленность и розничную торговлю.

Из-за этих потерь правительство ожидает, что до конца года государственный бюджет не выполнит запланированные показатели примерно на 1,5 млрд долларов.

«Учитывая эти убытки, учитывая удары, мы уже видим, что до конца года государственный бюджет недовыполнит свои планы, свои прогнозы примерно на 1,5 млрд долларов. Это тот базовый прогноз, который у нас есть на сегодня», — пояснил Корецкий.

Как правительство планирует поддерживать бизнес

Несмотря на финансовые трудности, экономика Украины продолжает работать, а правительство намерено и в дальнейшем поддерживать предприятия. По словам премьера, возможности государства ограничены, однако власти продолжают направлять средства на льготные кредиты, гранты и дотации.

Корецкий пояснил, что бизнесу, в частности малым и средним компаниям, нужна помощь, чтобы сохранять устойчивость и противостоять последствиям российских атак. Именно поэтому правительство не отказывается от программ поддержки, даже несмотря на сложную бюджетную ситуацию.

В частности, продолжит действовать программа «Доступные кредиты 5-7-9%». С начала её работы предпринимателям выдано кредитов на общую сумму 580 млрд гривен. В настоящее время остаток основного долга по ним составляет около 200 млрд гривен.

Кроме того, правительство ранее приняло решение, согласно которому крупный бизнес сможет получать льготные кредиты в размере до 2 млрд гривен на одну группу компаний со ставкой около 10%.

На 2026 год в бюджете для программы «Доступные кредиты 5-7-9%» изначально было предусмотрено 18 млрд гривен. Теперь правительство ожидает, что до конца года финансирование вырастет до 22 млрд гривен. Для этого нужно найти еще 4 млрд гривен.

«По четырём миллиардам у нас пока есть определённый дефицит, но так или иначе мы его покроем, потому что считаем, что это одна из фундаментально важных правильных программ, которая реально поддерживает бизнес», — отметил Корецкий.

Как будет работать компенсация убытков от ударов РФ

Отдельно премьер подчеркнул необходимость создать механизм страхования военных рисков и компенсации убытков, нанесенных российскими атаками.

Один из предложенных вариантов предусматривает создание специального фонда с первоначальным государственным взносом в размере 1 млрд долларов. Ожидается, что международные партнеры смогут удвоить или утроить эту сумму.

«Как это будет работать дальше? Простая процедура. Через 30 дней после оформления должна быть выплачена компенсация. И тариф на этот страховой риск должен быть очень базовым, символическим, мы ориентируемся примерно на 2%. А максимальная компенсация убытков будет составлять около 5 миллионов долларов на одного заявителя», — пояснил Корецкий.

В то же время источник финансирования фонда еще не определен окончательно. В частности, предложение повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 21% для пополнения фонда пока не находит достаточной поддержки среди представителей крупного и среднего бизнеса, а также в парламенте.

Корецкий заявил, что правительство продолжает искать альтернативный механизм финансирования.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Напомним, что каждый третий бизнес в Украине оказался на грани закрытия.

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