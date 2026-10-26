科雷茨基呼吁企业为最坏情况做好准备，因为俄罗斯的袭击正在加剧

俄罗斯的袭击给乌克兰经济造成了超过77亿美元的损失。 总理谢尔盖·科雷茨基呼吁企业家们为最坏的情况做好准备，并提前考虑好在生产能力受损或被摧毁的情况下如何恢复运营。

据科雷茨基称，部分企业家希望俄罗斯的袭击不会波及他们的业务或行业。 然而，总理建议不要指望这种情况发生，而应提前寻找替代生产场地，与合作伙伴和供应商协商，并为企业可能的搬迁做好场地准备。

科雷茨基表示，在与企业家交流时，他注意到部分企业主希望俄罗斯的袭击不会波及到他们自己的公司或行业。 总理呼吁不要寄希望于这种情况，而应提前考虑一旦生产设施受损或被毁时该如何应对。

“我恳请并建议大家以最严峻的事件发展情景为前提进行思考，”他强调道。

科雷茨基建议各企业预先确定，如果主要生产基地遭到袭击，可以在何处恢复生产。

“要提前考虑替代生产基地：如果贵企业遭到袭击，在消费品领域，可以与谁合作，在哪里可以生产某种自有品牌产品，”他补充道。

此外，还建议企业家们提前与供应商商讨替代合作方案，特别是关于进口商品的问题，并在可能的情况下签订框架协议。

另一项措施是寻找备用场地，以便将企业迁至此处或组织恢复其运营。

“与其陷入意料之外的困境，不如未雨绸缪做好准备，最好是做好准备却没用上，”总理强调道。

乌克兰经济遭受了哪些损失

据科雷茨基提供的数据，敌方袭击已造成超过77亿美元的损失。超过100万平方米的国有和私营部门房地产遭到损毁或摧毁。

总理指出，遭受严重破坏的行业包括能源、冶金、物流、加工业和零售业。

由于这些损失，政府预计到年底，国家预算将比计划短缺约15亿美元。

“考虑到这些损失，考虑到遭受的打击，我们已经看到，到今年年底，国家预算将比计划和预测短缺约15亿美元。这是我们目前的基本预测，”科雷茨基解释道。

政府计划如何支持企业

尽管面临财政困难，乌克兰经济仍在运转，政府也打算继续支持企业。据总理称，国家的能力有限，但当局仍在继续将资金用于优惠贷款、赠款和补贴。

科雷茨基解释称，企业——尤其是中小型企业——需要帮助以保持稳定并抵御俄罗斯袭击的影响。正因如此，即使面临严峻的预算形势，政府也不会放弃各项支持计划。

特别是，“5-7-9%低息贷款”计划将继续实施。自该计划启动以来，已向企业家发放了总额达5800亿格里夫纳的贷款。目前，这些贷款的本金余额约为2000亿格里夫纳。

此外，政府此前已通过一项决定，允许大型企业以约10%的利率，每家企业集团获得最高20亿格里夫纳的优惠贷款。

2026年预算中，“5-7-9%低息贷款”计划最初拨款180亿格里夫纳。目前政府预计，到年底该计划的资金规模将增至220亿格里夫纳。为此，还需要筹集40亿格里夫纳。

“目前这40亿格里夫纳尚存在一定缺口，但无论如何我们都会填补这一缺口，因为我们认为这是至关重要且正确的计划之一，能够切实支持企业，”科雷茨基指出。

俄罗斯袭击造成的损失补偿将如何运作

总理还特别强调，有必要建立一套军事风险保险机制，并对俄罗斯袭击造成的损失进行补偿。

其中一项提议是设立专项基金，由国家注资10亿美元作为启动资金。预计国际合作伙伴将能使该金额翻倍甚至增至三倍。

“具体如何运作？程序将非常简化。申请提交后30天内应予以赔偿。 该保险风险的费率应设定在非常基础、象征性的水平，我们目标定在约2%。单笔最高赔偿金额将约为500万美元，”科雷茨基解释道。

与此同时，该基金的资金来源尚未最终确定。特别是，关于将增值税税率从20%上调至21%以充实基金的提议，目前尚未在大型和中型企业代表以及议会中获得足够的支持。

科雷茨基表示，政府仍在继续寻找替代的融资机制。

据“国际文传电讯社-乌克兰”报道，乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基作出了上述表态。

需要指出的是，乌克兰每三家企业中就有一家濒临倒闭。

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2026年上半年，乌克兰人向国家预算缴纳了942亿格里夫纳的军事征税。这一数额比去年同期增长了近26%。其中，基辅、第聂伯罗彼得罗夫斯克、利沃夫和哈尔科夫等地区的纳税人缴纳的金额最多。

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