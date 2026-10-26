Film: rosyjscy jeńcy opowiedzieli o głodzie i wysokiej śmiertelności wśród żołnierzy okupacyjnych
Żołnierze 33. oddzielnego pułku szturmowego podczas operacji „Vivaldi” wzięli do niewoli wrogich żołnierzy piechoty na kierunku Liman. Schwytani najeźdźcy podzielili się szczegółami dotyczącymi rzeczywistej sytuacji w oddziałach rosyjskich sił okupacyjnych.
„Obietnice, podpisanie kontraktu, minimalne przygotowanie i wysłanie na pozycje bez kamizelek kuloodpornych i hełmów. W rozmowie jeńcy ujawniają realia rosyjskiej armii: przymus i pobicie za odmowę wykonywania rozkazów, brak zaopatrzenia oraz stosunek dowódców do personelu” – poinformowano w ukraińskiej jednostce.
Z zeznań schwytanych okupantów wynika, że część ich personelu ginęła na pozycjach nie z powodu ran bojowych, ale z powodu braku żywności i wody pitnej spowodowanego całkowitym brakiem zaopatrzenia logistycznego. Ponadto zatrzymani twierdzą, że nie planowali stawiać oporu i postanowili poddać się w niewolę przy pierwszym zagrożeniu.
Źródło: 33. Samodzielny Pułk Szturmowy Sił Zbrojnych Ukrainy.
Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrataku „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy.
Nikita, o pseudonimie Zergut, obywatel Rosji walczący po stronie Ukrainy w składzie „Batalionu Syberyjskiego” Głównego Zarządu Wywiadu, zwrócił się do rosyjskich żołnierzy. Wezwał ich, by nie wykonywali rozkazów dowództwa, poddali się do niewoli lub dołączyli do oddziałów walczących po stronie Ukrainy.