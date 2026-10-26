Военнослужащие 33-го отдельного штурмового полка в ходе операции «Вивальди» взяли в плен вражеских пехотинцев на Лиманском направлении. Пленные захватчики поделились подробностями о реальном положении дел в подразделениях российских оккупационных войск.

«Обещания, подписание контракта, минимальная подготовка и выход на позиции без бронежилетов и касок. В беседе пленные раскрывают реалии российской армии: принуждение и избиения за отказ выполнять приказы, недостаток снабжения и отношение командиров к личному составу», — сообщили в украинском подразделении.

По свидетельствам пленных оккупантов, часть их личного состава гибла на позициях не от боевых ранений, а из-за отсутствия еды и питьевой воды в связи с полным отсутствием логистического снабжения. Кроме того, задержанные утверждают, что не планировали оказывать сопротивление и решили сдаться в плен при первой же угрозе.

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Источник: 33-й отдельный штурмовой полк Вооружённых Сил Украины.

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен свыше 30 российских военных.

Никита с позывным «Зергут», гражданин России, воюющий на стороне Украины в составе «Сибирского батальона» Главного управления разведки, обратился к российским военным. Он призвал их не выполнять приказы командования, сдаваться в плен или присоединяться к подразделениям, воюющим на стороне Украины.

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