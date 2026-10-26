W szpitalu w Chersonie zmarł ranny w wyniku ataku rosyjskiego drona na minibus

W szpitalu zmarł 67-letni mężczyzna, który odniósł ciężkie obrażenia w wyniku uderzenia rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w pojazd pasażerski w centrum obwodowym 25 października.

„Wczoraj rosyjski dron zaatakował minibus w dzielnicy Centralnej w Chersoniu. Rannych zostało siedem osób. Niestety, jeden z poszkodowanych, 67-letni mężczyzna, zmarł na oddziale przyjęć szpitala” – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej. Według władz regionu kolejny ranny mężczyzna znajduje się obecnie w stanie krytycznym, a personel medyczny nadal walczy o jego życie.

Źródło: szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin.

W ciągu dnia 25 października rosyjscy żołnierze przeprowadzili za pomocą drona atak na taksówkę liniową w dzielnicy Centralnej w Chersoniu, w której znajdowali się pasażerowie. W wyniku ataku wroga do szpitala przewieziono sześć osób z urazami spowodowanymi wybuchami min i ładunków wybuchowych.

W wyniku kolejnego ataku lotniczego rosyjskich sił zbrojnych na Cherson zniszczono siedzibę obwodowej organizacji Ukraińskiego Czerwonego Krzyża w Chersoniu. Informację tę podała sama organizacja.

18 października w szpitalu zmarł 58-letni mieszkaniec Chersoniu, który dzień wcześniej odniósł ciężkie obrażenia podczas rosyjskiego nalotu na dzielnicę Korabelny w mieście. Szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataku z 17 października wzrosła do dwóch osób, a kolejne 35 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

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