В больнице Херсона скончался человек, получивший ранение в результате атаки российского дрона на маршрутку

В больнице скончался 67-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара российского беспилотного летательного аппарата по пассажирскому транспорту в областном центре 25 октября.

«Вчера российский дрон атаковал маршрутку в Центральном районе Херсона. Пострадали семь человек. К сожалению, один из пострадавших, 67-летний мужчина, скончался в приемном отделении больницы», — сообщил глава областной военной администрации. По данным руководства региона, ещё один пострадавший мужчина в настоящее время находится в тяжёлом состоянии, медицинский персонал продолжает бороться за его жизнь.

Источник: начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Российские военные днём 25 октября нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному такси в Центральном районе Херсона, в салоне которого находились пассажиры. В результате вражеской атаки в больницу доставили шесть человек с минно-взрывными травмами.

В результате очередной авиационной атаки российских войск по Херсону были разрушены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.

18 октября в больнице скончался 58-летний житель Херсона, получивший тяжелые травмы во время российского авиаудара по Корабельному району города накануне. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что число погибших в результате атаки 17 октября возросло до двух человек, а ещё 35 человек получили травмы различной степени тяжести.

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