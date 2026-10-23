Na stronie internetowej rosyjskiego Ministerstwa Edukacji pojawiło się zdjęcie, na którym Władimir Putin ma sześć palców na lewej dłoni. Prawdopodobnie zdjęcie zostało przerobione za pomocą sztucznej inteligencji, która zniekształciła również twarze Putina i Kim Dzong Una.

Zdjęcie opublikowano po zakończeniu wizyty ministra edukacji RF Siergieja Kravcowa w Korei Północnej. Dziennikarze porównali je z oryginalnym zdjęciem z północnokoreańskiej gazety „Nodong Sinmun” i wykryli inne zniekształcenia – w szczególności na herbach i napisach.

Błędy znaleziono również na innych zdjęciach z tej podróży. Na zdjęciach z otwarcia centrum języka rosyjskiego w Pjongjangu tekst na tablicach informacyjnych był bezsensowny, a nazwy i poszczególne słowa napisane z błędami. Na zdjęciach północnokoreańskich mediów takich niedociągnięć nie było.

Rosyjski badacz Chris Manday zasugerował, że urzędnicy mogli wykorzystać sztuczną inteligencję, aby ukryć pewne szczegóły na zdjęciach lub zmienić wygląd osób. Po pojawieniu się tych informacji niektóre zdjęcia oraz strona poświęcona wizycie Kravcowa na stronie rosyjskiego resortu stały się niedostępne.

Rosyjski biznesmen i właściciel propagandowej stacji telewizyjnej „Carsgrad” Konstantin Malofiejew wezwał dyktatora Władimira Putina do przeprowadzenia ataku nuklearnego na magazyny zachodniej broni na Ukrainie.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że zajęte przez Rosję terytoria Ukrainy są rzekomo „historycznymi ziemiami Rosji”. Twierdzi on również, że Ukraina nie ma podstaw, by mówić o utracie tych ziem, i powołuje się na rzekomą chęć mieszkańców Donbasu oraz tak zwanej „Noworosji” do przyłączenia się do Federacji Rosyjskiej. Oświadczenie to padło w kontekście dyskusji na temat ewentualnego wznowienia rozmów pokojowych po spotkaniu Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem.

Rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że podczas spotkania z amerykańskim przedstawicielem Stevem Witkoffem rosyjski przywódca nie przekazał żadnych dokumentów zawierających propozycje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

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