俄罗斯教育部网站上出现了一张照片，照片中弗拉基米尔·普京的左手有六根手指。据推测，这张照片是经过人工智能处理的，该技术还篡改了普京和金正恩的面部特征。

这张照片是在俄罗斯联邦教育部长谢尔盖·克拉夫佐夫访问朝鲜后发布的。 记者将其与朝鲜《劳动新闻》的原始照片进行对比后，发现了其他篡改痕迹——特别是徽章和文字上的异常。

此次访问的其他照片中也发现了错误。在平壤俄语中心揭牌仪式的照片中，信息展板上的文字毫无意义，名称和部分单词也存在拼写错误。 而朝鲜媒体发布的照片中则没有出现此类瑕疵。

俄罗斯问题研究专家克里斯·曼代推测，官员们可能利用人工智能来隐藏照片中的某些细节，或改变人物的外貌。相关信息曝光后，俄罗斯政府网站上关于克拉夫佐夫此行的部分照片及页面已无法访问。

俄罗斯商人、宣传性电视频道“察尔格拉德”的所有者康斯坦丁·马洛费耶夫呼吁独裁者弗拉基米尔·普京对乌克兰境内的西方武器库发动核打击。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称，被俄罗斯占领的乌克兰领土据称是“俄罗斯的历史领土”。 他还声称，乌克兰没有理由谈论失去这些领土，并援引顿巴斯和所谓“新俄罗斯”居民希望加入俄罗斯联邦的意愿作为依据。 这一声明是在普京与美国总统特使史蒂夫·维特科夫会晤后，关于可能重启和平谈判的讨论背景下发表的。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的发言人德米特里·佩斯科夫表示，在与美国代表史蒂夫·维特科夫会晤期间，俄罗斯领导人并未递交任何关于解决乌克兰战争的提案文件。

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