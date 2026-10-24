乌克兰利用F-16战机摧毁无人机，但这加速了战机的磨损——Defense Express

鉴于防空导弹短缺以及拦截无人机能力有限，乌克兰正越来越多地动用F-16战斗机来摧毁俄罗斯无人机，尤其是喷气式无人机。 然而，这种战术会加速战机的磨损，并增加维护需求。因此，乌克兰不仅需要增加弹药储备和战斗机数量，还需扩大维修能力。

专家们指出，丹麦已迅速向乌克兰移交了5万发20毫米口径弹药，用于F-16战斗机所配备的M61A1“伏尔坎”机载机炮。 这些机炮特别用于摧毁俄罗斯无人机。

据分析人士评估，使用战斗机机载机炮是应对俄罗斯喷气式无人机最有效的方法之一。

据不同估算，平均需要约150发炮弹才能击落一个空中目标。与此同时，俄罗斯继续使用喷气式无人机袭击乌克兰，并正在扩大其产量——据估计，月产量已超过3000架。

在这种情况下，乌克兰每天需要数千发F-16机载机炮弹药。

《Defense Express》还指出这种拦截方式在经济上的可行性。

“单枚弹药的估算成本约为30美元。 因此，击落一架价格在40,000至300,000美元之间的无人机（具体价格取决于发动机类型、批次和型号），成本仅需4,500美元，这相当划算，”分析师认为。

尽管这种方法很有效，但大量使用F-16拦截无人机会增加飞机的飞行时数，并加速计划内维护周期的到来。

据《Defense Express》报道，截至10月初，已有二十多架乌克兰的F-16战机正在比利时Sabena Aerospace Engineering公司接受维修和保养。

该公司已从美国获得一份价值2.35亿美元的合同，负责为外国军队使用的F-16战斗机提供维护支持，合同期限至2029年。

根据维护要求，F-16的定期维护应每飞行300小时进行一次。

然而，专家指出，Sabena Aerospace Engineering目前的维护能力有限。该公司目前每月仅能维护四架战斗机，尽管计划将这一数字提高到六架。

“鉴于这样的进度，许多驻扎在比利时的乌克兰F-16战机处于闲置状态，而需要维修的战机数量很快可能超过已修复的数量。 因此，亟需增加维修能力，乌克兰总统已向合作伙伴提议，将这些战机的绝大部分维护工作转移至我国境内，”专家们写道。

分析人士强调，如果不加快战机的维修和保养进度，仅靠增加战机数量和弹药供应无法彻底解决问题。 如果维护进度依然缓慢，等待维修的战机数量可能会继续增加。

将大部分维修工作转移至乌克兰境内——总统此前已向合作伙伴提出这一建议——这有助于扩大维修能力并缩短战斗机的停飞时间。

积极动用F-16战机保卫乌克兰领空的另一个后果，是其进攻能力受到限制。

分析人士指出，将战斗机纳入综合防空体系，意味着其执行进攻性任务的能力被较少地利用。此外，更新后的乌克兰飞行员培训计划更侧重于对抗空中目标。

“因此，在F-16的使用上完全侧重于防空任务的情况下，乌克兰不仅需要扩充战斗机机队，还应解决加快此类战斗机维修与保养的问题，”Defense Express的分析师总结道。

《Defense Express》的专家们对此进行了报道。

10月24日凌晨，乌克兰防空部队击落了俄军用于袭击该国的126架攻击型无人机中的101架。在被拦截的无人机中，有50架是“Shahed”型喷气式无人机。

俄军动用无人机和火炮对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近70次袭击。共有四个地区遭到袭击，包括第聂伯市、尼科波尔地区和克里沃罗日地区。炮击造成1人死亡，另有11人受伤。

自傍晚以来，俄军已近20次利用无人机袭击第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州。炮击导致两人受伤。

当天，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有1名男子受伤，目前伤势危重。 遭袭目标包括居民楼、行政大楼、体育学校、车辆及基础设施。

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