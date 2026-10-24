Ukraina niszczy drony za pomocą samolotów F-16, ale to przyspiesza zużycie samolotów — Defense Express

Ukraina coraz częściej wykorzystuje myśliwce F-16 do niszczenia rosyjskich dronów, zwłaszcza odrzutowych, w obliczu niedoboru pocisków do obrony przeciwlotniczej oraz ograniczonych możliwości dronów przechwytujących. Taka taktyka przyspiesza jednak zużycie samolotów i zwiększa zapotrzebowanie na obsługę techniczną. Dlatego Ukraina musi nie tylko zwiększać zapasy amunicji i liczbę myśliwców, ale także rozbudowywać możliwości ich naprawy.

Eksperci przypomnieli, że Dania szybko przekazała Ukrainie 50 tysięcy sztuk amunicji kalibru 20 mm do pokładowych działek M61A1 Vulcan, w które wyposażone są myśliwce F-16. Działa te wykorzystuje się między innymi do niszczenia rosyjskich dronów.

Według ocen analityków użycie pokładowych działek myśliwców jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania rosyjskim dronom odrzutowym.

Według różnych szacunków do zniszczenia jednego celu powietrznego potrzeba średnio około 150 strzałów. Jednocześnie Rosja nadal atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi i zwiększa ich produkcję – według szacunków do ponad 3000 sztuk miesięcznie.

W tych warunkach Ukraina potrzebuje codziennie tysięcy sztuk amunicji do pokładowych działek samolotów F-16.

W serwisie Defense Express zwrócono również uwagę na ekonomiczną opłacalność takiej metody przechwytywania.

„Szacunkowy koszt jednej amunicji wynosi około 30 dolarów. W ten sposób zestrzelenie drona, którego cena waha się od 40 000 do 300 000 dolarów w zależności od typu silnika, partii i modyfikacji, może kosztować 4500 dolarów, co jest dość opłacalne” – uważają analitycy.

Pomimo skuteczności takiego podejścia intensywne wykorzystywanie samolotów F-16 do przechwytywania dronów zwiększa liczbę lotów i przyspiesza nadejście terminów planowej konserwacji technicznej.

Według danych Defense Express, na początku października ponad dwadzieścia ukraińskich samolotów F-16 przebywało już w belgijskiej firmie Sabena Aerospace Engineering w celu przeprowadzenia napraw i konserwacji.

Firma ta otrzymała od Stanów Zjednoczonych kontrakt o wartości 235 mln dolarów na obsługę myśliwców F-16 wykorzystywanych przez zagraniczne siły zbrojne do 2029 roku.

Zgodnie z wymogami serwisowymi planowe przeglądy samolotów F-16 powinny odbywać się co 300 godzin lotu.

Jednak, jak zauważają eksperci, obecne możliwości firmy Sabena Aerospace Engineering są ograniczone. Firma jest w stanie obsługiwać jedynie cztery myśliwce miesięcznie, choć planuje zwiększyć tę liczbę do sześciu.

„Biorąc pod uwagę takie tempo, wiele ukraińskich samolotów F-16 w Belgii stoi bezczynnie, a liczba myśliwców wymagających serwisowania może wkrótce przewyższyć liczbę naprawionych maszyn. W związku z tym istnieje pilna potrzeba zapewnienia dodatkowych mocy remontowych, dlatego prezydent Ukrainy zaproponował już partnerom przeniesienie większej części prac związanych z obsługą techniczną tych maszyn na terytorium naszego państwa” – piszą eksperci.

Analitycy podkreślają, że zwiększenie liczby myśliwców i dostawy amunicji nie rozwiąże problemu w pełni bez przyspieszenia napraw i konserwacji samolotów. Jeśli tempo obsługi pozostanie niskie, liczba maszyn oczekujących na naprawę może nadal rosnąć.

Przeniesienie większej części prac remontowych na terytorium Ukrainy, co prezydent już zaproponował partnerom, mogłoby pomóc w rozszerzeniu możliwości serwisowych i skróceniu przestojów myśliwców.

Kolejną konsekwencją aktywnego wykorzystywania samolotów F-16 do ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej jest ograniczenie ich potencjału ofensywnego.

Według analityków włączenie myśliwców do kompleksowego systemu obrony przeciwlotniczej oznacza, że ich możliwości w zakresie wykonywania zadań ofensywnych są wykorzystywane w mniejszym stopniu. Ponadto zaktualizowany program szkolenia ukraińskich pilotów kładzie większy nacisk na zwalczanie celów powietrznych.

„W związku z tym, przyznając pełną przewagę obronie przeciwlotniczej w wykorzystaniu samolotów F-16, Ukraina powinna nie tylko powiększyć flotę myśliwców, ale także rozwiązać kwestię przyspieszenia napraw i konserwacji samolotów bojowych tego typu” – podsumowali analitycy Defense Express.

O tym piszą eksperci Defense Express.

W nocy z 23 na 24 października ukraińskie siły obrony powietrznej zneutralizowały 101 ze 126 dronów uderzeniowych, którymi rosyjskie wojska zaatakowały kraj. Wśród przechwyconych dronów znalazło się 50 dronów odrzutowych typu Shahed.

Wojska rosyjskie prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Atakom poddano cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol i Krywójż. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a kolejny mężczyzna został ranny i znajduje się w stanie krytycznym. Atakom uległy budynki mieszkalne, budynek administracyjny, szkoła sportowa, samochody oraz infrastruktura.

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