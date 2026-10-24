乌克兰国防部称，Starlink和Starshield在乌克兰已恢复正常运行速度

Starlink和Starshield卫星通信系统已在时速超过161公里的行驶过程中投入运行。乌克兰国防部在接受媒体采访时透露了这一消息。

关于卫星通信终端恢复运行的消息于10月24日上午传出。

据记者消息来源称，专家们已开始进行测试，以验证Starshield在高速行驶时的运行稳定性。

一位不愿透露姓名的消息人士称，乌克兰军方正在确定卫星通信终端在不同速度下的性能极限，并核实系统是否已完全恢复运行。

不过，目前尚无测试的具体细节。特别是，尚不清楚是否在实战条件下直接对终端进行了测试。

此外，10月24日被占领的克里米亚地区发生的夜间停电事件是否与Starshield的运行有关，目前尚未得到证实。

志愿者谢尔盖·斯特尔嫩科（Serhiy Sternenko）对Starlink恢复运行的消息作出了回应，他一直为乌克兰国防军提供无人机。

据他称，多个部队的军人证实，当行驶速度超过160公里/小时时，终端设备的运行限制已被解除。

不过，关于卫星系统的工作条件、测试结果以及最终解除的限制范围等官方细节，目前尚未公布。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方的“Starshield”（即“星链”卫星系统的军用版本）在速度和运行方面的限制。

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间Starlink系统所面临的情况，加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，为了维护国家主权，必须实现供应商多元化。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，Starlink和Starshell的运行速度至今尚未恢复，而用于防御俄罗斯弹道导弹袭击的拦截导弹供应也出现延误。

多年来，美国当局曾多次要求SpaceX公司限制或扩大Starlink卫星通信在各国（特别是乌克兰、伊朗、也门和黎巴嫩）的运营范围。

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