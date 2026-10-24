Systemy łączności satelitarnej Starlink i Starshield zaczęły działać podczas lotu z prędkością ponad 161 km/h. Informację tę podało Ministerstwo Obrony Ukrainy w komentarzu dla mediów.

Informacja o wznowieniu działania terminali łączności satelitarnej pojawiła się rano 24 października.

Według informacji przekazanej dziennikarzom przez źródło, specjaliści rozpoczęli testy w celu sprawdzenia stabilności działania systemu Starshield podczas ruchu z dużą prędkością.

Anonimowy rozmówca poinformował, że ukraińskie siły zbrojne określają graniczne parametry działania terminali łączności satelitarnej przy różnych prędkościach, a także sprawdzają, czy działanie systemu zostało w pełni przywrócone.

Jednocześnie na razie nie ma szczegółów dotyczących testów. W szczególności nie wiadomo, czy sprawdzano działanie terminali bezpośrednio w warunkach bojowych.

Nie potwierdzono również, czy nocne przerwy w dostawach energii elektrycznej na okupowanym Krymie 24 października miały związek z działaniem Starshield.

Na informację o przywróceniu działania Starlink zareagował wolontariusz Siergiej Sternenko, który dostarcza drony dla Sił Obronnych Ukrainy.

Jak twierdzi, żołnierze z kilku jednostek potwierdzili, że zniesiono ograniczenia dotyczące działania terminali podczas jazdy z prędkością powyżej 160 km/h.

Jednak oficjalne szczegóły dotyczące warunków działania systemów satelitarnych, wyników testów oraz ostatecznego zakresu zniesionych ograniczeń nie zostały na razie podane do wiadomości publicznej.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonego dla ukraińskich sił zbrojnych.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z systemem Starlink w czasie wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące uzależnienia od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania systemów Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.

Władze amerykańskie od wielu lat zwracały się do firmy SpaceX z prośbami o ograniczenie lub rozszerzenie działania sieci satelitarnej Starlink w różnych krajach, w szczególności na Ukrainie, w Iranie, Jemenie i Libanie.

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