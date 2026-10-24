Starlink и Starshield восстановили скорость работы в Украине, — Минобороны

Спутниковые системы связи Starlink и Starshield начали работать во время движения со скоростью более 161 км/ч. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии для СМИ.

Информация о возобновлении работы терминалов спутниковой связи появилась утром 24 октября.

По информации источника журналистов, специалисты приступили к тестированию, чтобы проверить стабильность работы Starshield при движении на высоких скоростях.

Неназванный собеседник сообщил, что украинские военные определяют предельные показатели работы терминалов спутниковой связи при различных скоростных режимах, а также проверяют, восстановлена ли работа системы полностью.

В то же время подробностей о тестировании пока нет. В частности, неизвестно, проверялась ли работа терминалов непосредственно в боевых условиях.

Также не подтверждено, связаны ли ночные отключения электроэнергии в оккупированном Крыму 24 октября с работой Starshield.

На информацию о возобновлении работы Starlink отреагировал волонтер Сергей Стерненко, который поставляет беспилотники для Сил обороны Украины.

По его словам, военнослужащие нескольких подразделений подтвердили, что ограничения на работу терминалов при движении со скоростью свыше 160 км/ч сняты.

Однако официальные подробности об условиях работы спутниковых систем, результатах тестирования и окончательном объеме снятых ограничений пока не обнародованы.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничивать или расширять работу спутниковой связи Starlink в различных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.

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