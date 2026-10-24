俄罗斯炮击苏梅州，过去24小时内有7名平民受伤

10月23日，苏姆州因俄罗斯的炮击，24小时内共有7名平民受伤。 16个社区的25个居民点遭到敌方袭击。俄军损毁了居民住宅、教育机构、行政办公楼、交通工具及其他民用基础设施。

据地区行政管理局消息，在格卢赫夫社区，因俄罗斯无人机击中目标，共有5人受伤：分别为74岁和25岁的两名男性，以及20岁、23岁和64岁的三名女性。

此外，一名80岁男子和一名74岁妇女出现了急性应激反应。

总体而言，从10月23日早晨至10月24日早晨，俄军对苏梅州发动了40多次炮击。其中，苏梅区和肖斯季诺区记录到的袭击次数最多。

俄军在对该地区发动袭击时，使用了火炮、迫击炮、FPV无人机、其他无人机以及制导航空炸弹。

由于俄罗斯的袭击，该州多个社区的设施遭到破坏。

格卢赫夫社区： 行政办公楼、多户住宅楼、一辆汽车及一处民用基础设施受损。

塞雷迪诺-布德社区： 民宅和农用建筑被摧毁。

里奇克夫斯卡社区： 一家商店的店面受损。

胡蒂尔-米哈伊洛夫斯卡社区： 一处行政办公场所受损。

科诺托普社区：一处民用基础设施、私人住宅、一所学校和非住宅建筑受损。

波皮夫斯卡、兹诺布-诺夫戈罗德斯卡、埃斯曼斯卡、斯韦斯卡、苏姆斯卡和肖斯季卡社区也记录了受损情况。 当地的住宅、非住宅建筑、交通工具、路面及民用基础设施均遭受了破坏。

据苏姆州州政府消息，过去24小时内，该州空袭警报持续了18小时5分钟。

俄罗斯的炮击导致边境地区民用基础设施遭到破坏，并造成平民受伤。

苏姆州军事行政管理局在Telegram上发布了这一消息。

在赫尔松州，过去24小时内（10月23日），共有6人因俄罗斯炮击而受伤。 俄军动用战机、无人机和火炮袭击了多个居民点，造成民居、车辆及基础设施受损。

俄军动用无人机和火炮对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近70次袭击。共有四个地区遭到袭击，包括第聂伯市、尼科波尔地区和克里沃罗日地区。炮击造成1人死亡，另有11人受伤。

总体而言，过去24小时内，俄军持续对第聂伯罗彼得罗夫斯克州使用无人机和火炮进行攻击。袭击导致1人死亡，另有11人受伤。 受灾最严重的地区是第聂伯市，那里有8人正在医院接受治疗。甘扎夫在Telegram频道上发布了这一消息。

自傍晚以来，俄军已近20次动用无人机袭击第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州。炮击造成两人受伤。

当天，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有1名男子受伤，目前伤势危重。 遭袭目标包括居民楼、行政大楼、体育学校、车辆及基础设施。

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