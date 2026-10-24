前生态部长尤里·科斯滕科表示，俄罗斯正逐渐丧失从苏联继承而来的核优势。 据他称，由于资金短缺，该国正在丧失其核三位一体的能力，其使用战略武器的能力也令人怀疑。

尤里·科斯滕科指出，俄罗斯核能力的衰退始于2006年。 他将此归因于维持“核三位一体”——即陆基战略导弹系统、核潜艇和战略航空兵——所需资金的短缺。

“苏联解体后，席卷俄罗斯联邦的危机迫使其大幅削减维持核能力的开支。自2006年起，其核能力便开始急剧衰退，”这位前部长表示。

科斯滕科指出，在2010年至2015年初，俄罗斯已丧失了与美国之间的核均势。 据他评估，问题主要涉及导弹运载工具、井式发射装置和核潜艇舰队。特别是，他将舰队的退化归因于演习次数和作战巡逻出航次数的减少。

作为美国优势的例证，科斯滕科提到了俄罗斯对核武器威胁的反应。 据他介绍，在德米特里·梅德韦杰夫发表声明后，美国总统唐纳德·特朗普曾威胁要将美国核潜艇调往俄罗斯附近，随后俄方便停止了此类言论。

“据这些分析机构指出，如今俄美之间已不再存在均势。 没有人知道那些部署在发射井中的导弹——我指的是俄罗斯的——质量如何，也不知道它们能否成功发射，例如当接到发射命令时。这正是俄罗斯核潜力的症结所在，”科斯滕科说道。

此外，这位前部长还谈到了自己在乌克兰核裁军谈判中的经历。 1992年至1993年间，他曾率领乌克兰政府代表团与俄罗斯联邦进行谈判，并在议会中领导了一个负责核裁军战略的工作组。

据他介绍，他是唯一一位获准进入乌拉尔地区“斯维尔德洛夫-45”战术核武器生产企业的平民。 在那里，他了解到该企业68%的工程技术人员为乌克兰族。

科斯滕科还表示，乌克兰专家向他透露：乌克兰移交给俄罗斯的核弹头并非总是被彻底销毁。 据他称，虽然弹头外壳已被销毁，但其中的铀和钚却可能被重复利用，用于生产其他类型的核武器，或被加工成核燃料。

科斯滕科补充道，俄罗斯至今仍在使用乌克兰铀生产核燃料，并将这些燃料出售给包括西方国家在内的多个国家。

乌克兰前环境与核安全部长、五届人民代表尤里·科斯滕科在接受YouTube频道“杜迈”采访时表达了这一观点。

需要指出的是，在对乌克兰发动战争的背景下，俄罗斯正在扩充其核武库。



乌克兰外交部表示，俄罗斯正在被占领的克里米亚扩大核能力，并准备向欧洲进行军事扩张。

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