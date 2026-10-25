美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫向俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京递交了一份文件，其中包含美方关于解决乌克兰战争的方案。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基已就该文件及关键谈判条款发表了立场。

总统指出，所提交的建议仅供各方讨论，并非供克里姆林宫批准的最终方案。对乌克兰而言，保留军队和拒绝中立仍是原则性问题，其安全保障不能由俄方单方面决定。

“该文件包含了美方提出的各种方案。我们认为，其中的核心要点在于：我们不能讨论我国的中立问题，也不能讨论限制乌克兰军队的问题，”泽连斯基强调道。

与此同时，领土问题被界定为“红线”，乌克兰仅愿在国家元首层面就此进行讨论，而技术工作组应在美欧参与下商讨安全保障的具体细节。

“美国人很久以前就提出了领土交换的问题，他们称之为‘land swaps’（土地交换）。此外还有其他沟通形式和提议。 所有人都必须明白：首先——我们绝不会用任何东西来交换领土。我们愿意进行讨论。如果是领土问题，则应在国家元首层面讨论；其他问题则由技术工作组处理。 因此，11月可以讨论所有这些问题……如果（讨论——编者注）涉及领土问题，则应在领导人层面进行；其他问题则应在技术工作组层面解决。其他问题指的是什么？就是安全保障。 “如果涉及北约问题——毫无疑问，这一问题会出现在相关文件和新方案中，北约问题确实会出现。我们正在讨论安全保障，必须有人承担起保障责任，确保俄罗斯不会再次发动侵略，”泽连斯基强调道

来源：弗拉基米尔·泽连斯基接受TSN电视台采访。

普京发言人德米特里·佩斯科夫表示，在与美国代表史蒂夫·维特科夫会晤期间，俄罗斯领导人并未转交任何关于解决乌克兰战争的提案文件。

关于乌克兰战争的和解谈判计划于11月上半月在阿布扎比以三方形式举行，乌克兰、美国和俄罗斯将共同参与。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果，必须在会谈结束后进行评估，而不是在会谈开始之前。

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