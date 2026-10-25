Зеленский обозначил «красные линии» на переговорах с Россией

Специальный представитель президента США Стив Виткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину документ с предложениями американской стороны по урегулированию войны в Украине. Свою позицию по этому документу и ключевым параметрам переговоров озвучил президент Владимир Зеленский.

Переданные предложения являются материалами для обсуждения между сторонами, а не окончательным планом, подлежащим утверждению Кремлем, указал президент. Для Украины принципиальными остаются сохранение армии и отказ от нейтралитета, а её гарантии безопасности не могут диктоваться российской стороной.

«В документе есть различные наработки американской стороны. Мы считаем, что главные аспекты заключаются в том, что мы не можем говорить о нейтралитете нашего государства и не можем говорить об ограничении украинской армии», — подчеркнул Зеленский.

В то же время вопрос о территориях определен как «красная линия», которую Украина готова обсуждать исключительно на уровне лидеров государств, тогда как технические группы должны прорабатывать детали гарантий безопасности при участии США и Европы.

«Американцы давно поднимают вопрос об обмене территориями, они называют это land swaps (обмен земельными участками). Есть и другие форматы и предложения для общения. Все должны понимать: во-первых — мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению. Если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров. Другие вопросы — на уровне технических групп. Итак, в ноябре можно все это обсуждать… Если (обсуждение – ред.) территориального вопроса – то на уровне лидеров. Другие вопросы – на уровне технических групп. Что такое «другое»? Гарантии безопасности. Если речь идет о НАТО — и, безусловно, этот вопрос фигурирует в соответствующих документах и в новых наработках, возникает вопрос о НАТО. Мы обсуждаем гарантии безопасности, и кто-то должен взять на себя гарантии, что Россия не начнет агрессию заново», — подчеркнул Зеленский

Источник: Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что во время встречи с американским представителем Стивом Виткоффом российский лидер не передавал никаких документов с предложениями по урегулированию войны в Украине.

Переговоры об урегулировании войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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