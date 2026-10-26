Видео: Российские ракеты поразили кампус университета в Киеве, есть погибшие — Зеленский

По словам президента Украины, на местах попаданий продолжаются спасательные работы. Имеются значительные повреждения, под завалами могут находиться люди. Все соответствующие службы работают на местах и оказывают помощь пострадавшим.

Зеленский подчеркнул, что ракеты попали в людные места, где нет военных объектов. Он также предупредил об угрозе повторных ударов. Россия продолжает атаковать Киев и другие украинские города и населенные пункты ударными беспилотниками.

Президент призвал партнеров не задерживать помощь Украине в области противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Украине нужны средства для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет. По его словам, это помогло бы эффективнее защищать людей.

Зеленский также заявил, что Россия не прекращает войну и продолжает убивать мирных жителей. Он призвал международных партнеров поддерживать Украину и помогать защищать жизни людей.