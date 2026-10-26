Wideo: Rosyjska rakieta uderzyła w kampus uniwersytetu w Kijowie, są ofiary śmiertelne — Zełenski
Wieczorem 26 października rosyjskie pociski balistyczne uderzyły na teren jednego z kijowskich uniwersytetów oraz w jego pobliże. Uderzenie dotknęło również park „Kioto”, okolicę stacji metra oraz budynki mieszkalne. Są ofiary śmiertelne i ranni, dokładna liczba poszkodowanych nie jest jeszcze znana.
Według prezydenta Ukrainy w miejscach uderzeń trwają akcje ratownicze. Szkody są znaczne, pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Wszystkie odpowiednie służby działają na miejscu i pomagają poszkodowanym.
Zełenski podkreślił, że rakiety uderzyły w miejsca publiczne, w których nie ma obiektów wojskowych. Ostrzegł również przed zagrożeniem ponownymi atakami. Rosja nadal atakuje Kijów oraz inne ukraińskie miasta i gminy za pomocą dronów bojowych.
Prezydent wezwał partnerów, by nie opóźniali dostarczania Ukrainie pomocy w zakresie obrony przeciwlotniczej. Podkreślił, że Ukraina potrzebuje środków do niszczenia rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych. Według niego pomogłoby to skuteczniej chronić ludność.
Zełenski stwierdził również, że Rosja nie zaprzestaje wojny i nadal zabija cywilów. Wezwał międzynarodowych partnerów do wspierania Ukrainy i pomocy w ochronie życia ludzi.
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