Według prezydenta Ukrainy w miejscach uderzeń trwają akcje ratownicze. Szkody są znaczne, pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Wszystkie odpowiednie służby działają na miejscu i pomagają poszkodowanym.

Zełenski podkreślił, że rakiety uderzyły w miejsca publiczne, w których nie ma obiektów wojskowych. Ostrzegł również przed zagrożeniem ponownymi atakami. Rosja nadal atakuje Kijów oraz inne ukraińskie miasta i gminy za pomocą dronów bojowych.

Prezydent wezwał partnerów, by nie opóźniali dostarczania Ukrainie pomocy w zakresie obrony przeciwlotniczej. Podkreślił, że Ukraina potrzebuje środków do niszczenia rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych. Według niego pomogłoby to skuteczniej chronić ludność.

Zełenski stwierdził również, że Rosja nie zaprzestaje wojny i nadal zabija cywilów. Wezwał międzynarodowych partnerów do wspierania Ukrainy i pomocy w ochronie życia ludzi.